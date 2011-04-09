تیم بسکتبال راه و ترابری قم نیازمند بازیکن خارجی است

سید عباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: برای حضور خوب در مسابقات پلی آف و همچنین حضور قطعی در جمع چهار تیم بر‌تر در مسابقات لیگ بر‌تر کشور نیازمند یک بازیکن خارجی هستیم که این امر وابسته به شرایط باشگاه راه و ترابری قم است.



وی گفت: تیم راه و ترابری قم اولین تمرین خود را برای رویارویی با ذوب آهن اصفهان از روز ۱۴ فروردین سال جاری آغاز کرده است.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم اظهار داشت: در حال حاضر تیم ما برای بازی عقب افتاده خود در برابر ذوب آهن اصفهان آماده می‌شود که روز شنبه آخرین تمرین خود را در قم انجام خواهد داد و یک شنبه برای رویارویی با این تیم به شهر اصفهان خواهیم رفت.



بازیکن آمریکایی تیم راه وترابری قم در برابر ذوب آهن حضور ندارد



آقاکوچکی درخصوص حضور تمام بازیکنان در تمرینات تیم بسکتبال راه و ترابری قم اضافه کرد: بعد از پیروزی تیم راه و ترابری قم در هفته بیست و یکم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر با نتیجه ۷۷ به ۵۸ در برابر تیم دانشگاه آزاد تهران، تمام بازیکنان تیم راه و ترابری قم برای تعطیلات عید به استراحت رفتند که احمد مارکوس بازیکن فرانسوی و واتاری مارش بازیکن آمریکایی تیم راه و ترابری قم برای استراحت و تعطیلات به کشور‌هایشان عزیمت کردند.



وی ادامه داد: در حال حاضر تمام بازیکنان به جز واتاری مارش در تمرینات تیم حضور دارند که این بازیکن نیز بعد از جلسه تصمیم گیری وزارت امور خارجه در روز ۲۱ فروردین ماه سال جاری برای اجازه ورود و صدور ویزا به این بازیکن به ترکیب تیم اضافه خواهد شد.



آقاکوچکی گفت: هم اکنون تیم راه و ترابری قم تمرینات و بدنسازی خود را بطور مرتب انجام می‌دهد و برای دیدار با ذوب آهن در اصفهان آماده می‌شود که بازی بسیاری حساس و سرنوشت سازی برای تیم بسکتبال راه و ترابری قم است.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم با ۲۱ بازی، ۱۶ برد، پنج باخت، ۱۶۶۸ گل زده، ۱۵۱۷ گل خورده، و ۳۷ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



در حال حاضر تیم ذوب آهن اصفهان نیز با ۱۶ بازی، ۱۴ برد، دو باخت، ۱۳۵۳ گل زده، ۱۰۶۶ گل خورده و ۳۰ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.



دیدار دو تیم راه و ترابری قم و ذوب آهن اصفهان روز ۲۲ فروردین ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

