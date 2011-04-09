امرایی از روابط عمومی معاونت هنری استعفا کرد

امرایی که نزدیک به یک سال است مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده دارد درباره دلایل استعفای خود به خبرنگار مهر گفت: استعفا حق طبیعی یک مدیر است و من هم از حق طبیعی خود استفاده کردم.



مجید امرایی که همزمان مدیریت دفتر تئاتر خیابانی را هم طی یک سال گذشته بر عهده داشت با حضور حمید شاه‌آبادی به عنوان معاون جدید هنری مدیریت روابط عمومی معاونت را عهده‌دار شد. وی در زمان فعالیت خود شرایط مناسب را برای شناخت معاونت جدید هنری و شفاف سازی فعالیت‌های رسانه ای در قالب برگزاری جلسات گفتگو، مصاحبه، نشست‌های حضوری، مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی فراهم کرد.



راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی هنر ایران، به روز رسانی پرتابل معاونت هنری در سایت وزارت ارشاد، راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه معاونت هنری و ایجاد شرایط مناسب برای راه‌اندازی خبرگزاری هنر از دیگر اقدامات امرایی در روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.