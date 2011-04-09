برگزاری نشست تخصصی هنر و سلامت در موزه امام علی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قاسمزاده سرپرست امور تجسمی معاونت هرنی سازمان فرهنگی هنری شهرداری گفت: باشگاه پزشکان و پرستاران هنرمند که به همت این معاونت شکل گرفته است در جهت اهداف طراحی شده خود با برگزاری این نشست نقش هنر در بهداشت روانی مردم را مورد واکاوی و بررسی قرار میدهد تا زمینه تعامل هر چه بیشتر هنرمندان و جامعه درمانی کشور را فراهم سازد.
وی در مورد برنامههای نشست گفت: در این همایش دکتر ناصری رییس مرکز مطالعات هنر و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد تخصصی از تجاربی سخن خواهد گفت که زمینه بهرهگیری از هنر در بعضی از بیماریها را امکان پذیر کرده است. دکتر شهریار بهاری نویسنده و پژوهشگرهنر و ادبیات و دکتر رهشناس از دیگر اعضای باشگاه پزشکان هنرمند نیز نقطه نظرات و یافتههای خود را در این حوزه ارائه خواهند کرد.
این نشست سهشنبه 23 فروردین از ساعت 17 در موزه هنر امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر، خیابان اسفندیاری برگزار میشود. شرکت عموم علاقمندان در این نشست آزاد است.
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