ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در همه حوزه های علمی به همکاری علمی بین المللی تأکید داریم، گفت: نگاهمان به همکاری علمی بین المللی در زمینه فناوری هسته ای مانند سایر علوم و مبتنی بر یک نگاه علمی و کاملا بر اساس دیپلماسی علم و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل افزود: با همه کشورهای دنیا به جز رژیم صهیونیستی در همه زمینه ها متناسب با قابلیتها و توانایی های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج همکاری علمی داریم. در زمینه علوم هسته ای نیز اعلام آمادگی می کنیم که با همه دانشگاههای کشورهای دنیا که توانایی دارند این همکاری را برقرار یا ادامه دهیم.

قربانی در پاسخ به اینکه دانشگاههای کدام کشورها در فهرست همکاران علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم هسته ای قرار دارند به مهر گفت: دانشگاههای کلیه کشورها اعم از کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه در فهرست این دانشگاهها قرار دارند و استادان ما برحسب مورد با آنها همکاری علمی دارند.

وی با تأکید بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با کلیه دانشگاههایی که فعالیت تحقیقاتی در زمینه فناوری هسته ای دارند، گفت: هر جایی که منافع ملی کشور ایجاب کند با کشورهای مختلف حتی آمریکا همکاری علمی داریم. هر چند روابط دیپلماتیک با آمریکا نداریم اما استادان و دانشجویان ما به صورت فرصت مطالعاتی در این کشور حضور دارند و در کنفرانس ها و مجامع علمی شرکت می کنند.

قربانی در تشریح سیاست های جمهوری اسلامی ایران برای همکاری های بین المللی در زمینه علوم هسته ای یادآور شد: نگاه ما به همکاریهای علمی در حوزه فناوری هسته ای یک همکاری علمی مانند سایر رشته ها است اما برخی کشورها دیپلماسی علم را رعایت نمی کنند و بعضی مداخلات سیاسی باعث می شود که این روابط علمی یک مقدار تحت الشعاع دیپلماسی غیرعلمی قرار گیرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل خاطرنشان کرد: هر کشوری در زمینه هسته ای اعلام آمادگی برای همکاری کند ما نیز آمادگی داریم.