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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

حبیبیان:

قهرمانی تیر و کمان فولاد ماهان دور از انتظار نیست

قهرمانی تیر و کمان فولاد ماهان دور از انتظار نیست

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم تیر و کمان فولاد ماهان گفت: با گذشت هفته‌ها از مسابقات لیگ امیدمان برای کسب عنوان قهرمانی بیشتر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی حبیبیان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه رقابتهای لیگ برتر تیر و کمان کشور به مصاف حریفان خود رفتنیم و توانستیم مقتدرانه آنها را شکست دهیم.

وی ادامه داد: در قسمت ریکرو آقایان دو تیم شرکت مبین قم و شهرکرد را با دو نتیجه مشابه پنج بر صفر شکست دادیم. در بخش کامپوند آقایان نیز تیمهای کرمان و طرشت تهران هر دو با نتیجه پنج بر صفر شکست خوردند تا فولاد ماهان مقتدرانه در لیگ برتر خودنمایی کند.

سرمربی تیم تیر و کمان فولاد ماهان اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون توانسته ایم عملکرد مثبتی از خود به نمایش بگذاریم و با این شرایط قهرمان شدن فولاد ماهان دور از انتظار نخواهد بود.

کد مطلب 1284405

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