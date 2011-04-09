قهرمانی تیر و کمان فولاد ماهان دور از انتظار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی حبیبیان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه رقابتهای لیگ برتر تیر و کمان کشور به مصاف حریفان خود رفتنیم و توانستیم مقتدرانه آنها را شکست دهیم.

وی ادامه داد: در قسمت ریکرو آقایان دو تیم شرکت مبین قم و شهرکرد را با دو نتیجه مشابه پنج بر صفر شکست دادیم. در بخش کامپوند آقایان نیز تیمهای کرمان و طرشت تهران هر دو با نتیجه پنج بر صفر شکست خوردند تا فولاد ماهان مقتدرانه در لیگ برتر خودنمایی کند.

سرمربی تیم تیر و کمان فولاد ماهان اصفهان خاطرنشان کرد: تا کنون توانسته ایم عملکرد مثبتی از خود به نمایش بگذاریم و با این شرایط قهرمان شدن فولاد ماهان دور از انتظار نخواهد بود.