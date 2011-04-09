ایجاد اشتغال روستایی در همدان مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی پنجشنبه در شورای اشتغال استان همدان اظهار داشت: با توسعه اشتغال روستایی در استان همدان جامعه بیکاران این استان کمتر می شود.

پیریایی افزود: با گسترش اشتغال روستایی و انجام فعالیت‌های مثبت و تأثیرگذار در این زمینه افزایش آمار اشتغال استان محقق می شود.

وی با اشاره به کسب جایگاه پنجم اشتغال کشور توسط استان همدان گفت: این امر نشان از همکاری و تلاش همه‌جانبه دستگاه های اجرایی و متولیان اشتغال در استان همدان دارد.

پیریایی با اشاره به تعهد استان همدان در ایجاد 61 هزار شغل در سال جاری ادامه داد: این مهم حکایت از ظرفیت و پتانسیل استان همدان در راستای ایجاد شغل برای مردم دارد که دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت بهره لازم را داشته باشند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در بین سایر مراکزی که جمعیت آنها با استان همدان برابری می کند سهم همدان در ایجاد اشتغال بیشتر است، گفت: شورای عالی اشتغال توانایی لازم را برای ایجاد اشتغال در استان مد نظر قرار داده است.

وی با تأکید بر لزوم خدمت صادقانه به مردم اظهار داشت: باید بر اساس نهایی ترین نتیجه که کسب توفیق برای افراد جامعه است، حرکت کرد.

استاندار همدان اضافه کرد: فعالیتهایی که در کارگروه اشتغال رخ می‌دهد باید با توجه به تعهد و حجم اشتغال ارتقا پیدا کند و جایگاه استان را در کشور بالا ببرد.