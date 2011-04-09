امکان راه اندازی مراکز بهداشت در آموزش و پرورش/ حذف تمام مدارس دو نوبته

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم نواخته شدن "زنگ سلامت" که صبح روز شنبه با حضور وزیر بهداشت در مدرسه دخترانه راهنمایی هاجر برگزار شد افزود: در حال حاضر مراکزی با عنوان مراکز درمان در سطح کشور وجود دارد که با توجه به ایجاد بیمه طلایی به سمتی حرکت کنیم که این مراکز درمانی به عنوان مراکز بهداشتی برای دانشآموزان تعریف شود و هر کدام چندین مدرسه را تحت پوشش قرار دهند تا بدین وسیله دانشآموزان کشور تحت پوشش مراکز بهداشتی قرار گیرند.
وزیر آموزش و پرورش از اجباری شدن تعطیلی روز پنجشنبه مدارس ابتدایی از اول مهرماه امسال خبر داد و گفت: بر این اساس، تمام مدارس ابتدایی که در شیفت دوم فعالیت آموزشی دارند، به نوبت صبح منتقل میشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعطیلی روز پنجشنبه مدارس ابتدایی به صورت داوطلبانه است، اما از ابتدای مهرماه سال جاری به صورت اجباری اجرا میشود و مدارس ابتدایی سراسر کشور موظف به اجرای آن هستند.
حاجی بابایی درباره مدارس دونوبته و مدارسی که مقطع ابتدایی آنها در نوبت دوم تشکیل میشود نیز عنوان کرد: با تدابیری که اتخاذ شده است، همه مدارس ابتدایی به نوبت صبح منتقل میشوند و در مناطقی که استثنایی وجود داشته باشد، باید اعلام کنند تا نسبت به رفع مشکل آنها چارهاندیشی شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از ساماندهی برنامههای سازمان نهضت سوادآموزی و تدوین و تبیین ساختار و محتوای این سازمان خبر داد و گفت: بر این اساس، طی پنج سال آینده بیسوادی را در سطح کشور به صفر میرسانیم.
وی با اشاره به استخدام پنج هزار مربی بهداشتی در آموزش و پرورش افزود: این نیروها از بین دارندگان مدرک لیسانس و مرتبط با بهداشت انتخاب شدهاند و چنانچه پنج هزار مربی پرورشی دیگر نیز جذب آموزش و پرورش شود، وضعیت ما مطلوب خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با بیان این که باید به سمتی برویم که دانشآموزان ورزش را به عنوان یک امر اجتنابناپذیر در برنامه خود داشته باشند، گفت: جایگاه آموزش و پرورش تغییر امور در جامعه است و هر امری که بخواهد در جامعه جا بیفتد و نهادینه شود، باید از آموزش و پرورش آغاز شود، چرا که جایگاه بیبدیل در نهادینه کردن فرهنگ عمومی جامعه است.
حاجی بابایی درباره مهمترین برنامههای آموزش و پرورش در سال جاری نیز گفت: ساماندهی نیروهای انسانی، آموزش قرآن به ویژه در دوره ابتدایی، راهاندازی دانشگاه فرهنگیان، معرفی 32 فضای آموزش و پرورشی نمونه منطبق با نمای ایرانی ـ اسلامی، تصویب سند ملی آموزش و پرورش، تغییرات اساسی کتب درسی، چاپ کتابهای جدید، گسترش طرح راهیان نور به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در سال آینده از مهمترین برنامههای این وزارتخانه است.
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