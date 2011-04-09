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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

ریاحی در گفتگو با مهر:

تیم ملی وزنه‌برداری جوانگرایی کرده است/ المپیک لندن هدف کوتاه مدت است

تیم ملی وزنه‌برداری جوانگرایی کرده است/ المپیک لندن هدف کوتاه مدت است

سرپرست تیم ملی وزنه‌برداری با اشاره به جوانگرایی تیم ایران در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین ابراز امیدواری کرد این تیم در جایگاه شایسته ای قرار بگیرد.

داراب ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این مسابقات گفت: وضعیت تیم بسیار خوب است و با امید کسب نتایج قابل قبول به چین می رویم. پس از رقابت های گوانگجو در ترکیب تیم تغییراتی حاصل شد و با جوانگرایی در تانگ لینگ چین حضور پیدا می کنیم.

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری و سرپرست تیم وزنه برداری کشورمان اعزامی به رقابت های چین افزود: ورزشکاران با تلاش کادر فنی با آمادگی کامل در این رقابت ها حضور پیدا می کنند و ما امیدواریم که شایستگی خودشان را نشان دهند.

ریاحی رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا در چین را یکی از اهداف فدراسیون برای آماده سازی بازی های المپیک 2012 لندن برشمرد و گفت: اصلی ترین هدف ما در این رقابت ها، کسب نتایج خوب است و البته المپیک لندن هم هدف کوتاه مدت ما محسوب می شود. ورزشکاران ما در رقابت های جهانی آنتالیا که کسب سهمیه المپیک محسوب می شد 50 درصد از سهمیه ها را کسب کردند و به امید خدا در رقابت های جهانی پاریس با قرار گرفتن در جمع 6 تیم پایانی، دیگر سهمیه های لازم را هم کسب می کنیم.

چهل و یکمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز چهارشنبه 24 فروردین ماه در شهر تانگ لینگ  چینآغاز می شود و تا 28 فروردین ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1284414

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