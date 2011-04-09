به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، جلیل جعفری افزود: بخش زمین شناسی مطالعات جامع مخازن آسماری - بنگستان در میادین رگ سفید و بی بی‌حکیمه، مخزن بنگستان میدان مارون و مخزن آسماری میدان کرنج و همچنین مطالعه زمین شناسی مخزن آسماری میادین کیلور‌کریم، قلعه نار و منصورآباد و مخزن خامی در میادین مارون و چلینگر به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: مطالعات جامع مخزن آسماری در دو میدان اهواز و پازنان و مخازن آسماری–بنگستان میدان گچساران و مخزن بنگستان میدان شادگان نیز ادامه دارد.



جعفری اضافه کرد: همچنین مطالعه زمین شناسی مخزن آسماری در چهار میدان رامین‌، کوپال، کارون و کبود و مخزن بنگستان در دو میدان لالی و رامشیر و مخزن خامی میدان آب تیمور در حال انجام است.



وی گفت: علاوه بر آن مطالعه شکستگیهای مخازن آسماری - بنگستان با نرم‌افزار پیشرفته مدلسازی شکستگیها در میادین رگ سفید و بی بی حکیمه در راستای پیش بینی بهینه تولید این مخازن نیز در دست انجام می باشد.



رئیس اداره مطالعات زمین‌شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در ارتباط با مطالعه و مدلسازی شکستگیهای مخازن کربناته جنوب غرب ایران اظهار داشت: نمودار تشخیص شکستگیها در 21 حلقه چاه اخذ و 12 فقره از این نمودارها توسط کارشناسان اداره مطالعات زمین شناسی تفسیر و مورد استفاده قرار گرفته که در مجموع صرفه جوئی ارزی به میزان 250 هزار یورو را به همراه داشته است.



وی درباره لره نگاری میدانها نیز توضیح داد: عملیات لرزه نگاری سه بعدی در سه میدان رامین، کارون و لالی در آبان ماه و بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و این عملیات در میادین بی بی حکیمه‌، سیاه مکان و کیلورکریم که از سال 87 آغاز شده همچنان ادامه دارد.



جعفری با بیان این که اجرای عملیات لرزه نگاری سه بعدی میادین اهواز و گچساران در برنامه سال های 90 تا 92 قرار دارد، افزود: علاوه بر آن پردازش لرزه نگاری سه بعدی در میادین رامشیر و ذیلائی در 89 پایان یافته و تفسیر اطلاعات به دست آمده این میادین در طی سال 90 انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کار تعبیر و تفسیر داده های لرزه نگاری سه بعدی به منظور شناسائی افقهای مخزنی آسماری و بنگستان در میادین آغاجاری، مارون، کوپال و شادگان نیز با موفقیت انجام شده و از نتایج به دست آمده در مدلهای شبیه ساز و حفر چاه های توسعه ای این میادین در سال 90 به بعد استفاده خواهد شد.