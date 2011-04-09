به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی به عمل آمده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت طی 9 روز از اسفند ماه سال 89 شاهد هوای ناسالم بود، در حالی که این وضعیت در اسفندماه سال‌های 88 و 87 به ترتیب 5 و 2 روز بوده است.

بنا بر این گزارش، هوای تهران 20 روز از اسفند ماه سال‌های 89 و 88 در وضعیت سالم قرار داشت، در صورتی که در 24 روز از ماه پایانی سال 87 هوا سالم بود و در نتیجه شاخص کیفیت هوای پایتخت در سال 89 به دلیل تعداد بیشتر روزهای آلوده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وضعیت نامطلوب‌ترین قرار داشته است.

این گزارش می‌افزاید: به ترتیب مناطق 10 با 26 و 7 با 22 روز هوای ناسالم،‌ آلوده‌ترین هوا و مناطق 9 و 11 با 27 روز هوای سالم، پاک‌‌ترین هوا را در بین مناطق بیست و دو گانه تهران در اسفند ماه سال 89 داشتند.

به موجب گزارش روزانه‌ ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، هوای تهران طی 15 روز نخست سال جدید در شرایط سالم قرار داشت که در مقایسه با 6 روز هوای ناسالم روزهای پایانی سال گذشته، نشان دهنده‌ تاثیر ترافیک بر تشدید آلودگی هوای پایتخت است.

گفتنی است در حال حاضر 18 ایستگاه سنجش آلودگی هوا توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران فعال است و میزان انواع آلایند‌های موجود در هوای مناطق مختلف پایتخت را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌دهد.