به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه استان ایلام جاذبه‌های متعددی دارد ممکن بود حضور همزمان تعداد زیاد گردشگر در استان به این آثار صدماتی وارد کند بنابراین اقداماتی برای جلوگیری از خسارات احتمالی انجام گرفت.



وی افزود: در ایام نوروز تردد و بازدید در محوطه‌های تاریخی و بناهای تاریخی و فرهنگی استان افزایش یافت، بنابراین یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اداره کل اقدام به تشکیل 20 اکیپ سیار کرد که به صورت شبانه‌روزی در ایام نوروز فعال بودند.



وی خاطرنشان کرد: همچنین جلساتی با فرمانده نیروی‌انتظامی استان برگزار و در آن به اهمیت حفاظت آثار تاریخی در ایام نوروز تاکید شد که نیروی‌انتظامی استان نیز در ایام نوروز همکاری بسیار خوبی با یگان در این موضوع داشت.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: تمهیداتی در زمینه راهنمای گردشگری برای آثار تاریخی صورت گرفته شده بود حتی مکانهایی که در طول سال فاقد راهنماست با توجه به استقبال مردم و گردشگران، این اماکن مهم شناسایی و برای تمامی آن‌ها راهنما در نظر گرفته شده بود.



اسکندری با بیان اینکه راهنمایان آموزش‌های لازم را فرا گرفته بودند، اظهار داشت: این آموزش‌ها توسط مسئولان شهرستان‌ها و با هماهنگی معاونت میراث‌فرهنگی، گردشگری و ستاد تسهیلات انجام شد،همچنین برنامه آموزشی فوق برای تمامی مسئولان شهرستان‌ها، اعضای ستاد و راهنمای چادرهای اطلاع‌رسانی نیز این برنامه اجرا شد.

مدیر ‌کل میراث ‌فرهنگی استان ایلام از اقامت 350 هزار و 872 مسافر و گردشگر در ایام نوروز سال 90 خبر داد.

وی با اعلام خبر گفت: این تعداد مسافر از 25 اسفندماه سال 89 تا سیزدهم فروردین‌ماه سال 90 در هتلها، مهمان‌پذیرها، کمپ‌ها، مدارس، منازل‌ استیجاری، خوابگاه‌ها و مهمان‌سراهای اداره‌های استان اقامت داشتند.



این مسئول با اشاره به بازدید‌های نظارتی انجام شده از تمامی واحدهای اقامتی پذیرایی در نوروز 90 گفت: از مراکز اقامتی، منازل استیجاری و کمپ‌ها 724، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 110، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی 239 و مراکز اقامتی 287 مورد بازدید صورت گرفت.



مدیر‌ کل میراث ‌فرهنگی، ‌صنایع‌دستی و گردشگری استان درباره نتایج بازدید‌های نظارتی گفت: بازدید‌های انجام شده از تمامی واحدهای اقامتی دو مورد شکایت، یک مورد اخطار، 17مورد تذکر و 54 مورد تشویق به دنبال داشت.



اسکندری خاطرنشان کرد: گردشگران بسیاری از اماکن تاریخی، طبیعی و مذهبی شاخص استان ایلام بازدید کردند که می‌توان به امامزاده علی صالح با 198 هزار و 95 بازدیدکننده، تفرجگاه منجل با 100هزار و 244 بازدیدکننده و نمایشگاه و موزه قلعه والی با 40 هزار و 474 بازدیدکننده اشاره کرد.



این مسئول در اداره کل میراث‌فرهنگی استان ایلام افزود: همچنین در این مدت یک میلیون و 432 هزار و 26 نفر - سفر به این استان وارد شدند.