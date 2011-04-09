مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: شرکت متصدی عوارضی قم – کاشان از تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تا ۶ فروردین ماه سال جاری اقدام به افزایش نرخ عوارض از مسافران کرده است که با ورود تعزیرات حکومتی قیمت عوارض در این اتوبان اصلاح شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پرونده تخلفی برای رسیدگی به این اقدام شرکت متصدی عوارضی قم – کاشان تشکیل شده است و هم اکنون پرونده مراحل مقدماتی رسیدگی خود را میگذراند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان قم با اشاره به اینکه با این اقدام صورت گرفته از سوی عوارضی قم – کاشان برخورد خواهد شد اضافه کرد: در این مدت وجه اضافی اخذ شده توسط عوارضی از مسافران به صورت تخمینی محاسبه و از متصدی عوارضی گرفته خواهد شد.
وی گفت: در ایام نوروز، ۷۰ گشت مشترک بین سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای نظارتی استان قم از تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال ۸۹ تا ۲۰ فروردین ماه سال جاری اجرا شده است.
ریاضی بیان داشت: تمام واحدهای صنفی و غیر صنفی، دولتی و غیر دولتی توسط این گشتها بازدید شد که تا کنون ۳۰ پرونده تخلف در این راستا تشکیل شده است و بزرگترین تخلف صورت گرفته، اخذ وجه مازاد عوارضی قم – کاشان بوده است.
ریاضی به مهر خبر داد:
افزایش غیرقانونی عوارض/ شرکت متصدی عوارضی اتوبان قم - کاشان توقیف شد
قم - خبرگزاری قم: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان قم از توقیف شرکت متصدی و اصلاح قیمت عوارضی اتوبان قم - کاشان خبر داد.
مهدی ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: شرکت متصدی عوارضی قم – کاشان از تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تا ۶ فروردین ماه سال جاری اقدام به افزایش نرخ عوارض از مسافران کرده است که با ورود تعزیرات حکومتی قیمت عوارض در این اتوبان اصلاح شد.
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