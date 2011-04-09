به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 90 کل کشور، روز پنجشنبه جمع بندی نهایی از بررسی لایحه بودجه را آماده می کنند و گزارش نهایی از کار این کمیسیون را به صحن علنی مجلس ارائه می دهند.

مجلس شورای اسلامی طبق آیین نامه خود موظف است بلا فاصله پس از دریافت گزارش لایحه بودجه از کمیسیون تلفیق ، دستور کار عادی خود را متوقف سازد و در جلسات مداوم به بررسی این گزارش بپردازد.

براساس این گزارش، جلسات کمیسیون تلفیق این هفته به جمع بندی درآمدها، رسیدگی به احکام هزینه ای ، بندهای مختلف لایحه بودجه 90 و رسیدگی به احکام الحاقی و جمع بندی احکام هزینه ای و رسیدگی به پیشنهادات مربوط به ردیف های هزینه ای اختصاص دارد.