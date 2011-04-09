شهر ورزش در بوستان ولایت احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حاج آقا میر در مورد احداث شهر ورزش در بوستان ولایت اظهار کرد: شهر ورزش به مساحت 70 هکتار در بوستان ولایت احداث می شود که در فاز اول 30 هکتار این پروژه تا قبل از سوم خرداد ماه آماه بهره برداری است.

وی ادامه داد: احداث شهر ورزش در فاز اول به 5 بخش راه اندازی سایت راپل، سایت جامپینگ، پیست پاراگلایدر، پیست ماشین سواری و بحث سنگ نوردی اختصاص دارد.

رییس سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه در شهر ورزش علاوه بر احداث پیست سوارکاری، در رینگ 7 کیلومتری که قرار است دور تا دور بوستان ولایت نیز ایجاد شود، بحث سوارکاری با درشکه هم پیش بینی شده است، عنوان کرد: در فازهای بعدی همایش بادبادک ها و ورزش های هوایی با استفاده از هلی کوپترها نیز در نظر گرفته شده است.

آقامیر خاطرنشان کرد: اقدامات شهر ورزش برای فازهای بعدی هم اکنون در حال طراحی است و در حال حاضر نیز 30 تا 40 درصد از اقدامات فاز اول شهر ورزش به انجام رسیده و سایر اقدامات تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام می رسد.

وی افزود: در فاز اول احداث شهر ورزش برای ایجاد پیست های ماشین سواری، سوارکاری، پاراگلایدر و سنگ نوردی 5/2 میلیارد تومان تخصیص یافته که این اقدامات در مساحت 30 هکتاری به بهره برداری می رسد.



