11 ایستگاه سنجش آلودگی هوا و صدا امسال در پایتخت راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد : شهر تهران به حدود 270 ایستگاه سنجش آلودگی صوتی نیازمند است که تاکنون 39 ایستگاه نصب و راه اندازی شده است و باید تلاش کنیم که به طور متوسط در هر منطقه حدود 10 ایستگاه سنجش آلودگی صدا ایجاد شود.

وی افزود : متاسفانه عواملی چون نزدیکی مناطق مسکونی به معابر پر رفت و آمد ، وجود خودروهای فرسوده در سطح شهر ، وجود کارگاه ها و ساخت و سازها، عبور خطوط پروازی از بالای سطح شهر، عبور خطوط ریلی از بعضی مناطق و بسیاری عوامل دیگر سبب شده که آلودگی صوتی به یکی از جدی ترین معضلات شهر تهران تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد : 5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا نیز در سال جاری نصب و راه اندازی خواهد شد که امیدواریم با افزایش این ایستگاهها بتوانیم بهتر و دقیق تر وضعیت آلودگی هوا را تحت پایش قرار دهیم.

رشیدی بهترین راهکار کاهش آلودگی هوا را استفاده هر چه بیشتر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه تعداد مسافرانی که یک وسیله نقلیه عمومی همچون اتوبوس در مقایسه با یک خودروی شخصی جابه جا می‌کند چندین برابر است، استفاده از وسایل نقلیه عمومی میزان انتشار آلاینده‌ها در هوای تنفسی شهروندان‌ را کاهش می دهد و بهترین راه کار حل این معضل اصلی شهر و شهروندان محسوب می شود.