7 صدای تازه در شعر فارسی شنیده خواهد شد

سید ضیاءالدین شفیعی شاعر و مدیر مسئول موسسه انتشارات هنر و رسانه اردیبهشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما پروژه مجموعه شعر‌های "صدای تازه" را در دو بخش 25 جلدی تعریف کرده‌ایم. از 25 جلد نخست این طرح، تا امروز 18 مجموعه منتشر شده است که تا پایان هفته آینده 7 مجموعه جدید به 25 جلد اول اضافه می‌شود و به این ترتیب انتشار بخش 2 نخست "صدای تازه" به پایان می‌رسد.

وی گفت: کتاب‌های "صدای تازه" حاصل و نتیجه یک تلاش 8 ماهه هستند و به نظرم این طرح سبب تولید آثار خوبی شده است. مجموعه‌های منتشر شده یا اولین کتاب شاعرشان هستند و یا اثر متفاوتی از خالقشان هستند. این آثار در واقع مجموعه‌ای از آثار و صداهای تازه در شعر معاصر فارسی هستند. در نهایت با انجام شدن طرح به‌صورت کامل، 50 مجموعه شعر نو با ایده‌های تازه منتشر خواهد شد.

این شاعر ادامه داد: فعالیت‌های مربوط به انتشار 25 کتاب دوم هم مدتی است که شروع شده است و پیش‌بینی می‌کنم چاپ بخش دوم مجموعه‌های "صدای تازه" تا مهر ماه سال جاری به پایان برسد. هرکدام از این کتاب‌ها در حال حاضر در مرحله خاصی از فعالیت‌های پیش از چاپ هستند. حدود 10 جلد از این مجموعه‌شعرها در مرحله آماده‌سازی هستند. باقی کتاب‌ها نیز در حال اعمال مسائل کارشناسی و مرحله طراحی گرافیکی هستند یا برای اعمال اصلاحات نهایی برای شاعرشان ارسال شده‌اند.

شفیعی افزود: 25 کتاب اول از گردونه مجوز گذشته‌اند اما بخش دوم هنوز این مرحله را پیش رو دارد. در مجموعه "صدای تازه" غلبه با آثار شاعرانی است که اولین مجموعه خود را منتشر می‌کنند اما مجموعه اشعار شاعران شاخصی چون علیرضا سپاهی لائین نیز به چشم می‌خورد که با مجموعه "عشق ما را نمی‌دهد بازی" در بین 18 کتابی که تا به حال از بخش اول منتشر شده‌اند، حضور دارد.

وی با اظهار امیدواری درباره حمایت معنوی بیشتر توسط متولیان امر در عرصه فرهنگ گفت: امیدوارم مجموعه سیاست‌های فرهنگی کشور بتواند نهضت‌های ادبی کشور را به‌طور صحیح جهت‌دهی کند و این حرکت‌ها به ثمر برسند. چون در صورت ثمردهی یقینا مورد توجه مخاطبان و مردم قرار خواهند گرفت. ما با بضاعت محدود یک انتشارات خصوصی و بدون هیچ‌حاشیه‌ای برای چاپ مجموعه "صدای تازه" تلاش کردیم که شکر خدا تا به حال انتشار 18 جلد ابتدایی آن با استقبال مواجه شده است.