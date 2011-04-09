جایزه 2011 تمپلتون به مارتین ریز اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "مارتین ریز" 68 ساله کارشناس فیزیک حفره های سیاه و انفجار بزرگ است که جایزه سال 2011 بنیاد تمپلتون را به خود اختصاص داد.

دکتر جان ام. تمپلتون جونیور اظهار داشت که ریز به علت ماهیت تحقیقات خود انتخاب شده است که همه را به کشمش با بنیادی‌ترین پرسشهای ماهیت و وجود دعوت می کند.

"ریز" تلاش کرد بسیاری از این پرسشهای بنیادی را در طول دوره تصدی پست ریاست آکادمی علوم انگلستان که تازه به پایان رسیده مورد بررسیهای عمیق قرار دهد.

جایزه تمپلتون یک مراسم سالانه است که از سوی بنیاد تمپلتون برگزار می شود. این بنیاد که در سال 1972 تأسیس شد سالانه براساس ارزیابی قضات خود از فردی که سهم قابل توجهی در تصدیق ابعاد معنوی زندگی ایفا کرده که در قید حیات است تقدیر می کند.

