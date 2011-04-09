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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

صهیونیستها شبکه "الجزیره یهودی" راه اندازی می کنند

صهیونیستها شبکه "الجزیره یهودی" راه اندازی می کنند

یهودیان و گروههای صهیونیستی بر آن هستند تا شبکه ای را به سبک الجزیره برای پوشش اخبار مربوط به رژیم اسرائیل راه اندازی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعیوت آحارونوت، "الکساندر ماشکویچ" رئیس کنفرانس سالیانه پژوهش اسرائیل از رهبران یهودی در واشنگتن اعلام کرد که یک شبکه خبری بین المللی برای طرفداری از رژیم صهیونیستی راه اندازی خواهد کرد و این شبکه به لحاظ کارکرد مانند الجزیره و بی. بی. سی. خواهد بود.

ماشکویچ که پیشتر رئیس کنگره یهودیان اوراسیا نیز بوده گفت: این شبکه "خبری" خواهد بود و برنامه های خود را به زبان های انگلیسی، فرانسه، عربی و اسپانیایی پخش خواهد کرد.

وی در عین حال ادعا کرد که هدف او از ایجاد این شبکه تبلیغاتی نیست بلکه صرفاً گفتن ان چیزی است که وی از آن به "حقایق" یاد کرد.

این رهبر صهیونیست بدون اشاره به تاریخ راه اندازی شبکه و حتی نام آن، تنها به این مشخصه اشاره کرد که  این شبکه خصوصی و مستقل خواهد بود. 

وی افزود: ما آماده یک برنامه کاری هستیم و طی سه تا چهار ماه یک برنامه معرفی در اسرائیل خواهیم داشت و استعداد هایی را از دیگر شبکه ها از جمله بی. بی. سی. و سی. ان. ان. و هر کس دیگری به خدمت خواهیم گرفت، زیرا که اگر ما در این جنگ مقابله نکنیم بازنده خواهیم ماند.

کد مطلب 1284437

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