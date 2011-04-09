تاسیس 74 واحد دهیاری در روستاهای آذربایجان شرقی

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با تاسیس این واحدها، تعداد دهیاریهای استان به 898 واحد رسیده است و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور باید در تمام روستاهای بالای 250 نفر جمعیت دهیاری تشکیل شود.
اصغری با اشاره به سیاست دولت در محرومیتزدایی از روستاها تصریح کرد: در راستای این سیاست، در سال گذشته اعتباری بالغ بر 53 میلیارد و 344 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی جذب و بین 893 دهیاری استان برای کمک به اجرای طرحهای هادی روستایی به آذربایجان شرقی توزیع شده است.
وی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان را در اجرای طرحهای هادی روستایی، پرداخت تسهیلات بهسازی و صدور سند برای خانههای روستایی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سال 89 اطلاعات مربوط به 800 روستای دارای دهیاری استان برای ثبت در بانک جامع اطلاعات آموزشی، پژوهشی دهیاریها جمعآوری شد.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری همچنین از کسب مقام دوم کشوری در آزمون مکاتبهای دهیاران توسط دهیاران استان خبر داد و گفت: دورههای مختلف آموزشی از جمله حفظ میراث فرهنگی و گردشگری روستایی، راهور محله، دورههای غیرمتمرکز و سفرهای آموزشی نیز در سال گذشته برای دهیاران استان برگزار شد.
اصغری همچنین از برگزاری جشن اتمام احداث خانههای بهداشت در سطح کشور خبر داد و گفت: در این راستا امور مربوط به احداث و تکمیل 108 باب خانه بهداشت در سطح استان مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به سابقه دیرینه کوچنشینی در آذربایجان، تاسیس موزه عشایر را به لحاظ ضرورت تاریخی آن مهم عنوان کرد و گفت: این موزه در شهر سراب و در محل حمام قدیمی جلال (به جای مانده از دوران قاجار) بنا شده و به عنوان اولین موزه عشایر ایران میتواند پذیرای تعداد قابل توجهی از میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی باشد.
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