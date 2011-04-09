تاسیس 74 واحد دهیاری در روستاهای آذربایجان شرقی

صفر اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: با تاسیس این واحدها، تعداد دهیاری‌های استان به 898 واحد رسیده است و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور باید در تمام روستاهای بالای 250 نفر جمعیت دهیاری تشکیل شود .

اصغری با اشاره به سیاست دولت در محرومیت‌زدایی از روستاها تصریح کرد: در راستای این سیاست، در سال گذشته اعتباری بالغ بر 53 میلیارد و 344 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی جذب و بین 893 دهیاری استان برای کمک به اجرای طرح‌های هادی روستایی به آذربایجان شرقی توزیع شده است .

وی عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان را در اجرای طرح‌های هادی روستایی، پرداخت تسهیلات بهسازی و صدور سند برای خانه‌های روستایی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سال 89 اطلاعات مربوط به 800 روستای دارای دهیاری استان برای ثبت در بانک جامع اطلاعات آموزشی، پژوهشی دهیاری‌ها جمع‌آوری شد .

مدیرکل دفتر روستایی استانداری همچنین از کسب مقام دوم کشوری در آزمون مکاتبه‌ای دهیاران توسط دهیاران استان خبر داد و گفت: دوره‌های مختلف آموزشی از جمله حفظ میراث فرهنگی و گردشگری روستایی، راهور محله، دوره‌های غیرمتمرکز و سفرهای آموزشی نیز در سال گذشته برای دهیاران استان برگزار شد .

اصغری همچنین از برگزاری جشن اتمام احداث خانه‌های بهداشت در سطح کشور خبر داد و گفت: در این راستا امور مربوط به احداث و تکمیل 108 باب خانه بهداشت در سطح استان مورد پیگیری قرار گرفته است .