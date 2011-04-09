به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فلسفه هوسرل" اثر برت هاپکینز از سری کتابهای فلسفه قاره‌ای اروپایی انتشارات آکیومن منتشر شده است.

دکتر برت هاپکینز استاد فلسفه دانشگاه سیاتل و مؤلف این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت و جایگاه هوسرل در تاریخ فلسفه گفت: ادموند هوسرل بی تردید بنیانگذار روش تحقیق علمی موسوم به پدیدارشناسی است.

وی تصریح کرد: پدیدارشناسی هوسرل بدون تردید یکی از منابع و آبشخورهای دو جهت‌گیری اصلی فلسفه در اواخر قرن بیستم بوده است.

وی افزود: این جهت‌گیری فلسفی امروزه با نام سنت فلسفه قاره‌ای شناخته می‌شود. او نقش مهمی در گسترش و توسعه این سنت فلسفی در دوران معاصر داشته است.

هاپکینز تصریح کرد: هفتاد سال پس از مرگ هوسرل و بالغ بر صد سال پس از نوشتن اولین اثر مهم فلسفی‌اش، اهمیت علمی پژوهش و تحقیق پدیدارشناسانه در فلسفه به عنوان محل منازعه باقی مانده است.

استاد فلسفه دانشگاه سیاتل افزود: موضوع دیگری که هنوز محل منازعه علمی است ارتباط روش پدیدارشناسی با فلسفه است.

مؤلف "نیت مندی در هوسرل و هایدگر" یادآور شد: هدف اصلی از نگارش این کتاب بررسی پدیدارشناسی هوسرل در مراحل آغازین آن و ارتباط آن با فلسفه سنتی است.

این استاد فلسفه تأکید کرد: به عبارت دیگر رابطه میان فلسفه و سنت فلسفی یونان باستان با فلسفه مدرن و مسائل و موضوعاتی که سنت فلسفه یونان باستان متوجه فلسفه مدرن کرده که نهایتاً بر علم در مقیاس جهانی آن تأثیرگذار بوده در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به اعتقاد نویسنده فلسفه هوسرل ارتباط و نسبتی با بررسی ریشه‌های شناخت، هستی و معنا دارد. او در این اثر این دیدگاه رایج که هوسرل به تاریخ رو آورد را به چالش می‌کشد. هوسرل پدیدارشناسی را ورای ایده‌آلیسم و واقع گرایی معرفی می‌کند و برای اثبات عدم کفایت علم در کشف باطن اشیاء شیوه لاادریون را پیش می‌گیرد. او شیفته افلاطون، اشراق‌گرایی، جوهرگرایی و روح‌گرایی است.