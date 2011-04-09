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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

مسابقات جهانی آیواز - دبی/

14 دوومیدانی کار جوان به اردو دعوت شدند

14 دوومیدانی کار جوان به اردو دعوت شدند

دوومیدانی کاران جوان معلول اعزامی به مسابقات جهانی آیواز به آخرین اردوی آمادگی برای حضور در این رقابت ها دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی اردوی آمادگی مسابقات جهانی آیواز از روز جمعه با حضور 14 دوومیدانی کار در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب آغاز شده و تا 24 فروردین ادامه پیدا خواهد کرد.
 
مدعوین به این اردو عبارتند از:
ورزشکاران: احسان اباظهری (سمنان)، حسین مختاری، رامین رضایی (گیلان)، علی‌اصغر مرزبان (خراسان رضوی)، محمد خالوندی، علی الفتلاوی (کرمانشاه)، افشین بیرانوند، کامران شکری، هادی کائیدی (لرستان)، مرجان کرمی، شهراد نساج‌پور (تهران)، فائزه کرمانی (اصفهان)، سامان اسدزاده (آذربایجان غربی) و مهدی هاشم‌زاده (آذربایجان شرقی)  
سرمربی: بهمن رضایی                

مربی پسران: هرمز رادصادقی‌نیا (تهران) مصطفی بهرامی (لرستان)
مربی دختران: لیلا قائد امینی (اصفهان)
سرپرست بانوان: محبوبه محمدزاده (تهران)
 
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های معلولان ویلچری و قطع عضو جهان (IWAS) از تاریخ 25 فروردین تا اول اردیبهشت در دوبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. ایران در سه رشته وزنه برداری، دو و میدانی و تنیس روی میز در رقابت های فوق شرکت خواهد کرد.
کد مطلب 1284447

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