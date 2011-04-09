بهروز غریب‌پور درباره اجرای بین‌المللی اپراهای عروسکی گروه تئاتر "آران" به خبرنگار مهر گفت: پیش از این اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در جشنواره شارل ویل‌مزیه فرانسه قطعی شده بود. این جشنواره بزرگترین جشنواره عروسکی دنیاست و توسط بنیانگذاران یونیما و مدرسه تخصصی تئاتر عروسکی شروع به فعالیت کرد و تبدیل به بزرگترین همایش عروسکی دنیا شد.



وی افزود: این جشنواره از ما برای اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" دعوت کرد و بعد از موافقت طرفین از ما خواستند تا شرایطی را برای بیشتر شناخته شده اپرای عروسکی "عاشورا" فراهم کنند. از این رو مدیر جشنواره شارل ویل‌مزیه به نیابت از ما این کار را انجام داد و قرار شد که اپرای "عاشورا" را در شهر پاریس و کشور بلژیک هم اجرا کنیم.



سرپرست گروه تئاتر "آران" این اتفاق را که توسط مدیریت حرفه‌ای جشنواره‌ای معتبر و بین‌المللی برای اپرای عروسکی "عاشورا" رخ می‌دهد اتفاق بزرگی برای گروه دانست و گفت: در حال تهیه زیر نویس فرانسوی برای اپرای "عاشورا" هستیم. پیش از این نیز برای اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در ایتالیا زیرنویس ایتالیایی تهیه کردیم.



غریب‌پور درباره فعالیت‌های دیگر خود گفت: در حال حاضر با دانشگاه دولتی سینما و تئاتر تفلیس به صورت آنلاین کارگردانی یک اپرای گرجستانی را انجام می‌دهیم. تا به امروز سرهای هشت شخصیت اپرای توسط جیلا جانگیراشویلی از بهترین عروسک سازان گرجستان ساخته شده است. به امید خدا در فرصتی که پیش بینی شده به گرجستان سفری خواهم داشت و در سال 2012 این اپرا را در گرجستان اجرا خواهیم کرد.



این کارگردان با سابقه تئاتر ایران افزود: به عنوان رییس هیئت داوران جشنواره تئاتر عروسکی پراگ که اوایل خردادماه سال جاری برگزار می‌شود نیز حضور خواهم داشت.



کارگردان اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث"، "عاشورا" و "مولوی" درباره اجرای آثار گروه تئاتر "آران" در جشنواره تئاتر عروسکی پراگ یادآور شد: پیش از این که به عنوان داور در این جشنواره حضور داشتم با اجرای "خیمه شب بازی به شیوه قاجار" و اپرای "رستم و سهراب" تجربه بدی داشتم. زیرا حضورم در هیئت داوران باعث می‌شود آثار گروه تئاتر "آران" در حاشیه قرار بگیرد.