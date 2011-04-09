مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده تا پایان فروردین تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه چهارم ( فصل زمستان ) 1389 تا پایان روز 31 فروردین ماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه زمان تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال 1389 با تعطیلات نوروزی مصادف شده است و با توجه به درخواستهای مکرر مودیان، به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای کلیه مودیان بالاخص مودیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، ‌بدین وسیله به اطلاع مودیان می رساند که در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره چهارم مالیاتی ( فصل زمستان ) سال 1389 تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31 فروردین ماه 1390 ، سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با بخشودگی جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر و تاخیر در پرداخت برای مدت 15 فروردین ماه 1390 لغایت 31 فروردین ماه 1390 مساعدت های لازم را خواهد نمود.

