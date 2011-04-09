عسگری دراین‌باره به خبرنگار مهر گفت: مجموعه تلویزیونی"شهردار" در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای تولید و آماده پخش شده است. شبکه دو سیما این سریال را پسندیده و درخواست پخش آن از شبکه دو داده شده است.

وی ادامه داد: اما از آنجا که این مجموعه به سفارش مرکز یزد ساخته شده است بعضی از دوستان در مرکز امور استان‌ها خواستار پخش این مجموعه از شبکه "شما" هستند. این شبکه قرار است تولیدات همه مراکز استان‌ها را به صورت سراسری پخش کند. هنوز به درستی مشخص نشده‌است که این سریال از چه شبکه‌ای پخش می‌شود اما قرار است به زودی روی آنتن یکی از شبکه‌های سیما برود.

در مجموعه " شهردار" از بازیگران محلی استفاده شده است. داستان این مجموعه تلویزیونی درباره انتخاب شهردار است. برخی قصد دارند شهرداری انتخاب شود که به بافت سنتی توجه کند و برخی اعتقاد دارند باید بافت شهر مدرن شود.



عوامل این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: هاشم عطار، تصویربردار: رضا عطار، صدابردار: حمیدرضا فتوحی، گریم: کیخسرو بامسی، طراح صحنه و لباس: محمدعلی شکاری، دستیار اول و برنامه‌ریز: آرش حسن‌پور، محصول سیمای مرکز یزد.