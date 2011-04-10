به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که زمستان سال 89 در گروه سینمایی آزاد روی پرده رفت، توسط موسسه پرده نقره‌ی دو ماه آینده در نسخه دی وی دی وارد بازار خواهد شد.

"رسه در مه" درباره جوانی 30 ساله است که در پی نوشتن یک قطعه موسیقی که آرمان زندگی او به حساب می‌آید، به دلیل مشکلات به جایی می‌رسد که تعادل روحی خود را از دست می‌دهد. لیلا حاتمی، شهاب حسینی و احمد ساعتچیان بازیگران این فیلم هستند.

"پرسه در مه" در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی فیلم‌های اول و دوم را از آن خود کرد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. این فیلم ستایش شده یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های این دوره جشنواره بود.

بهرام توکلی فیلم‌های سینمایی "پابرهنه در بهشت" و "اینجا بدون من" را در کارنامه دارد.