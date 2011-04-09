بافت غیر اصولی روستای کندوان تخریب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس فاتح ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان اسکو از رسانه به عنوان یکی از ارکان مهم درمعرفی جاذبه های گردشگری یاد کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت رسانه ای و انجام کار های زیر بنایی و فرهنگی در جهت شناساندن بیشتر این مناطق در سطح ملی و فراملی تلاش کنیم .

فرماندار اسکو همچنین به شروع شمارش معکوس تخریب بافت جدید روستای کندوان و انتقال آن به روستای پائین دست اشاره کرد و گفت: از سه ماهه دوم امسال موضوع تخریب بافت جدید و غیر اصولی در محوطه تاریخی کندوان آغاز و ساکنان این منطقه به روستای جدید پائین دست که به فاصله دو کیلومتری کندوان واقع شده منتقل خواهند شد.

وی گفت: دستگاه های خدمت رسان در حال اتمام اخرین اقدامات عمرانی خود در روستای جدید بوده و تمامی خدمات رفاهی و اسکان برای این روستا در نظر گرفته شده است .

ساخت و سازهای ناهماهنگ با بافت روستای کندوان

فاتح همچنین با اشاره به وجود سنگ نوشته های تاریخی، درب های سنگی، قوچ و میش سنگی و دیگر بقایای تاریخی سنگی در شهرستان اسکو خواستار ایجاد موزه سنگ در این شهرستان شده و گفت: به علت عدم وجود مرکزخاصی برای جمع آوری و نگهداری میراث سنگی این شهرستان ایجاد موزه سنگ در این منطقه از اولویت های این شهرستان بوده و در صورتی که میراث فرهنگی تا سه ماه آینده اقدام به ایجاد چنین موزه ای در شهرستان نکند، محوطه خالی موجود در فرمانداری اسکو را به این منظور اختصاص خواهد داد تا از این طریق از سرقت آثار فرهنگی شهرستان جلوگیری به عمل آورد .

همچنین در این نشست معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان ظرفیت های موجود در زمینه گردشگری در شهرستان اسکو را در مقایسه با سایر شهرستان های استان قابل توجه دانست و گفت: براساس آمار ثبت شده بیشترین درخواست گردشگران برای بازدید از مناطق تاریخی و گردشگری استان، روستای کندوان بوده و این نشانگر اهمیت این شهرستان از نظر رقابت در بحث جذب گردشگران با دیگر مناطق را می رساند .

نورالدین پور موسی قلی روستای کندوان را جزو 15 محوطه تاریخی کشور از نظر گردشگری و میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: شهرستان اسکو به لحاظ دارا بودن روستای گنبرف و کندوان و جزیره اسلامی و همچنین صنایع دستی منحصربفرد، جزء شهرستان های برتر در امر گردشگری به شمار رفته و با توجه بیشتر و سرمایه گذاری در این بخش این ظرفیت ها را می توان دو چندان کرد .

وی افزود: بیشترین سرمایه گذاری استان در شهرستان اسکو انجام گرفته و میزان استقبال از سرمایه گذاران گردشگری در این شهرستان از سهم بالایی برخوردار است.

روستای صخره ای و تاریخی کندوان در 22 کیلومتری اسکو و 62 کیلومتری تبریز، در منطقه ای ییلاقی واقع شده است.

شیوه بنای خانه های این روستا از نوع معماری صخره ای و به شکل مخروطی یا کله قندی است که برخی از باستان شناسان قدمت این روستا را به دوره های پیش از اسلام و تا شش هزار سال قبل نسبت می دهند.

در دل این تپه های بلند که ارتفاع بعضی از آنها به 40 متر می رسد، صدها آغل، انبار و اتاقک حفر شده که بسیار دیدنی است.

همچنین آب معدنی گوارایی از دل یکی از تپه های این روستا می جوشد که از شهرت فراوانی برخوردار است و برای امراض کلیوی بسیار مفید تشخیص داده شده است. این روستا به سبب ویژگی معماری صخره ای و بافت مخصوص آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

روستای کندوان در دامنه های سهند قرار دارد و به خاطر معماری صخره ای اش معروف است.

بر اثر فعل و انفعالات آتشفشانی کوههای سهند، چنین منظره ای در یکی از خوش آب و هوا ترین نقاط ایران ایجاد شده است.

توده ها و گدازه های مذاب آتشفشانی، به وسیله باد، برف و باران در طی هزاران سال متمادی شکل گرفته و به فرم کران درآمده است. چنین حدس زده می شود که حمله مغول ها مردم را به این روستای صخره ای کشانده است.

خانه های این روستا به مانند کندوی عسل در دل کوه کنده شده اند و جالب اینجاست که عسل یکی از مهمترین سوغاتی های این روستا می باشد.

کندوان یکی از سه روستای صخره‌ای جهان است که این موجب جذابیت بی‌نظیر آن شده است.

معماری روستای کندوان و جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی‌ آن یک استثنا در دنیا به حساب می‌آید چرا که دیگر در ترکیه و آمریکا کسی در کاپادوکیه و داکوتا زندگی نمی‌کند.

کندوان روستایی است بنا شده در صخره و تنها سازه این دهکده را سنگ‌ها تشکیل می‌دهند.