110 کانون فرهنگی هنری در مساجد ایلام فعال است

حجت الاسلام حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به اهمیت مساجد به عنوان پایگاه های فرهنگی و مقدس ترین مکانها برای عبادت، اظهار داشت: رویکرد مهم و جدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به فعالیت کانونهای مساجد برای جذب حداکثری جوانان به سمت مسجد است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام تاسیس 110 باب کانون فرهنگی و هنری،110 باب کتابخانه در سطح کانونها، 6 کانون تخصصی و وجود خانه های نور را از اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در این حوزه عنوان کرد.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به سایر فعالیت های انجام گرفته در حوزه های کانونهای مساجد، گفت: اجرای طرح های چهره به چهره و جذب دو هزار نفر از جوانان در اجرای این طرح، اجرای طرح تلاوت نور در سطح 480 مسجد، مدرسه و نمازخانه و اهداء کتاب های مختلف دینی، مذهبی، آموزشی و کمک درسی به کتابخانه های کانون ها از مهم ترین فعالیت های کانونهای مساجد است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 هزار نفر به عنوان اعضاء فعال در سطح کانونهای مساجد استان ایلام فعالیت دارند که امیدواریم با اجرای برنامه های متنوع و مطابق با دستورات قرآن و سیره اهل بیت (ع) شاهد استقبال و حضور پررنگ این افراد به سمت مساجد باشیم.