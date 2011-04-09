آغاز نخستین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی/ ارسال 400 مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاحیه این کنفرانس معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، سفیر ایران در مالزی، معاون بین الملل و آکادمیک دانشگاه یو پی ام، اساتید و دانشجویان ایرانی دانشگاههای مالزی حضور داشتند.

رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در جنوب شرق آسیا در این مراسم گفت: 400 مقاله توسط دانشجویان ایرانی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده که 292 مقاله پس از دو مرحله ارزیابی پذیرفته شده است.

"عزیزالله معماریانی" آمار تولیدات علمی دانشجویان ایرانی در مالزی را مناسب توصیف کرد و افزود: بیش از 110 دانشجو بیش از پنج مقاله، 52 تن از دانشجویان بیش از 10 مقاله و 30 تن از دانشجویان ایرانی بیش از 15 مقاله در سایت رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرق آسیا ثبت کرده اند.

وی با تاکید برافزایش سهم کشورهای اسلامی در تولید علم درسطح جهانی خواستار افزایش ارتباط علمی بین کشورهای اسلامی شد.

معاون آکادمیک وبین الملل دانشگاه یو پی ام نیز دراین مراسم از برگزاری نخستین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در دانشگاه یو پی ام ابراز خرسندی کرد.

"داتین عینی ادریس" با بیان تاریخچه شکل گیری و توسعه این دانشگاه افزود: حضور ایرانیان در این دانشگاه و دانشگاههای مالزی زمینه توسعه ارتباط علمی بین دو کشور را بیش از پیش فراهم کرده است.

دانشجویان ایرانی در مالزی مقالات خود را در قالب 24 رشته تخصصی به دبیرخانه این همایش ارسال کرده اند.

نخستین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی روز شنبه در سالن همایشهای دانشگاه یو پی ام مالزی آغاز به کار کرد و روز یکشنبه با تقدیر از دانشجویان ممتاز به کار خود پایان می دهد.

بیش از 12 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های مالزی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، ارشد، دکترا و پست دکترا مشغول به تحصیل می باشند.