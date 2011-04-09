مواضع انقلابیون صورتی رنگ شد/ پیچیدگی بحران پس از رد طرح ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، انقلابیون لیبی با این اقدام درصدد هستند که مواضع حضور نیروهای خود را برای جنگنده ها ناتو مشخص کنند تا از بمباران اشتباهی این مواضع جلوگیری شود.

خاطرنشان می شود در پی حملات اخیر ناتو که در آن مواضع انقلابیون لیبی به جای نیروهای قذافی مورد هدف قرار گرفت، 18 تن از انقلابیون کشته شدند.

از سوی دیگر، منابع آگاه با اشاره به رد طرح "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه در قبال خاتمه بحران لیبی، تغییر تاکتیک نیروهای قذافی در روزهای اخیر و زمزمه های نا امیدی انقلابیون از ادامه روند کنونی، وضعیت لیبی را در روزهای آتی بسیار پیچیده تر از قبل توصیف می کنند.

در طرح ترکیه بر لزوم آتش بس کامل تاکید شده بود اما اشاره به ترک فوری قدرت توسط "معمر قذافی" نشده بود مسئله ای که با مخالفت شدید انقلابیون مواجه شد.این درحالی است که منابع نزدیک به قذافی تاکید دارند تاکنون هیچ طرحی را در زمینه حل بحران کنونی رد نکرده اند.

در روزهای اخیر اخباری به نقل از منابع غربی منتشر شده که نشان می دهد انقلابیون توان شکست رژیم قذافی را ندارند مسئله ای که با توجه به تحولات اخیر سخن از آن به میان آورده شده است.

فرماندهی نیروهای ناتو نیز در این باره تاکید کرد: سیطره نظامی بر لیبی با وجود تداوم عملیات نظامی بسیار سخت شده است.

از سوی دیگر، درگیری شدید نیروهای قذافی با انقلابیون در مصراته که تحت محاصره کامل قرار دارد همچنان ادامه دارد. در البریقه نیز تعقیب و گریز نیروهای قذافی و انقلابیون همچنان ادامه داشته و اوضاع پیچده تر از قبل شده است.