150 ایستگاه آتش نشانی در شهرهای کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، طرح ساخت 600 ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی در شهرها با کمک مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با مشارکت استانداری ها و شهرداری ها از سال 1385 بر اساس نقشه ها و ضوابط تیپ استاندارد و یکسان در شهرهای کشور آغاز شده است.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به منظور احداث این ایستگاه ها در شهرهای کشور تاکنون بالغ بر 370 میلیارد ریال اعتبار پرداخت کرده است.

مکان یابی ایستگاه‌های جدید بر اساس ضوابط و استانداردهای علمی است که از سوی پژوهشکده شهری و روستایی سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور تهیه و به شهرداری‌ها ابلاغ شده ، از این رو ایستگاه‌های جدید هم به لحاظ جانمایی و هم فضاها از مقاومت بالایی برخوردار می باشند و از طراحی مناسبی برخوردار است و مسلماً تاثیر زیادی در بهبود وضعیت ایمنی شهرها دارد.

از تاریخ شروع این طرح در سال 1386 تا پایان سال 1389 ساخت نزدیک به 600 ایستگاه در سطح کشور آغاز و تا کنون 400 ایستگاه آتش نشانی جدید در شهرها افتتاح شده که از این تعداد 150 ایستگاه در سال 1389 به بهره برداری رسیده است.

200 ایستگاه آتش نشانی دیگر بین 40 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک به بهره برداری رسیده و تعداد ایستگاه های آتش نشانی فعال در شهرهای کشور به 1400 ایستگاه برسد و به این ترتیب پوشش ایمنی شهرها به استانداردهای جهانی نزدیک می شود.

همچنین پیش بینی شده ایستگاه‌های آتش نشانی جدید توسعه پذیر باشند یعنی ضمن هماهنگی فضاهای سه جانبه ایستگاه (شامل اداری- پرسنلی و جایگاه خودروها) امکان توسعه ایستگاه در آینده در هرکدام از بخش‌های مذکور فراهم باشد.

موضوع ارتقای ایمنی شهرها و روستاهای کشور و توجه به آتش نشانی ها از جمله سرفصل های اصلی کاری سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور بوده و یکی از اهداف این بحث ارتقاء پوشش ایمنی وآتش نشانی در کشور تا حد مطلوب و مطابق با استانداردها می باشد. به همین منظور تلاشهای زیادی به ویژه در دولت نهم و دهم در زمینه ساخت ایستگاه ها، خریداری و توزیع ماشین آلات و تجهیزات، آموزش آتش نشانان ، انجام پژوهش های کاربردی، ارتقاء آمادگی جسمانی و امور دیگر صورت گرفته است.