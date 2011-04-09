رؤیای "خاورمیانه‌ جدید" غرب در هم شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به این شرح است:
چند وقتی است که مردم مسلمان و انقلابی بحرین که مطالبهای جز اسلام و توجه به حقوق عمومی ندارند در آتش کینه و خشم آمریکا، رژیم صهیونیستی، آل سعود و آل خلیفه میسوزند و کشتار بی رحمانه مردم این کشور را شاهد هستیم.
سالها بود که طرفداران لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه داری تلاش داشتند تا با حمایت حاکمانی دیکتاتور، منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را تامین کنند اما امروز ملتهای بیداری چون ملت بحرین در پی استقلال، آزادی و آرمانهای الهی هستند. امروز فریادهای الله اکبر سرتاسر منطقه را در بر گرفته است و رؤیاهای "خاورمیانه جدید" غرب در هم شکسته شده است.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن اعلام همبستگی، همدردی و همراهی با مردم مظلوم و با عزت بحرین، انزجار خود را از خونریزان ظالم آمریکایی، رژیم صهیونیستی، آل سعود و آل خلیفه اعلام میدارد و لازم میداند چند نکته را مورد توجه قرار دهد:
1- اقدامهای سرکوبگرانه کشورهای عربی و دولت آلخلیفه با حمایت رسانهای، اطلاعاتی و امنیتی محافل آمریکایی و صهیونیستی علیه مردم بحرین شاید میتوانست در مقطعی کوتاه از شدت اعترضها بکاهد اما این روند، روز به روز بر عمق اعتراضها افزود و در آیندهای نزدیک، شاهد افزایش تصاعدی اعتراضها در بحرین خواهیم بود چرا که این مردم مظلوم دریافتهاند که با تمسک به ارزشهای اسلامی و نهضت پرعزت حسینی(ع) و توکل به خدا و ایستادگی و مقاومت میتوان بر ظالمان و یزیدیان زمان پیروز شد.
2- شاید اگر شیوخ منطقه به جای نوکری پرهزینه برای غرب و اسراییل، به خواستههای ملل آزادیخواه منطقه و بیداری اسلامی آن توجه میکردند امروز وضعیت دیگری داشتند اما بیداری اسلامی و آه مظلومانه مردم بحرین در نهایت شیوخ و خلیفههای ظالم منطقه را به زبالهدانی تاریخ خواهد سپرد. نسلکشی و ستم بیشتر به خواهران و برادران مسلمان بحرینی، آتشی خواهد شد که تنها خاکستری از حکومتهای پوشالی و مورد حمایت این حاکمان خونریز را در عرصه تاریخ برای آیندگان روایت خواهد کرد.
3- امروز دیگر حتی ملتهای اروپایی و آمریکایی نیز کشتارهای مردم بحرین را محکوم کردهاند، اما گویی هنوز ندای مسلمانان بحرین به گوش نهادهای بینالمللی نرسیده است. تصاویری که در رسانههای مستقل از کشتار مردم بحرین منتشر شده است، قطعاً تنها بخشی از این جنایت بزرگ و دردناک است، به خصوص اینکه امروز شاهدیم افراد، به صورت مستقیم، مورد ضرب گلوله قرار میگیرند و مجامع بینالمللی همچنان نسبت به این امر بیتفاوت هستند.
جای سؤال است که چرا آمریکا و غرب در رابطه با کشورهای منطقه، نوعی سیاستهای دوگانه را اتخاذ کرده است؟ یعنی زمانی که با حرکاتهایی مواجه میشود که با منافعش توافق دارد، به سرعت موضع خود را اعلام میدارد و زمانی که رویدادها منافعش را به خطر میاندازند، نه تنها هدایت و حمایتی از سوی مسؤولان آمریکایی نمیبینیم، بلکه شاهد مواضع متناقضشان هستیم.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این باور است که مقوله کشتارهای اخیر در کشور اسلامی بحرین مسألهای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت، زیرا با تمامی موازین بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مواد 12 و 13، نیز با اعلامیهی حقوق بشر اسلامی که در بین کشورهای کنفرانس اسلامی و همچنین دولتهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مطرح و قابل توجه است، تعارض دارد.
متأسفانه در مقطع اخیر برخی از کشورها که خود را ظاهراً مسلمان یا حتی به نوعی خادمالحرمین میدانند، مسلمانان مظلوم و بیگناه بحرین را مورد تهاجمی گسترده قرار دادهاند، که با تمامی موازین بینالمللی و اسلامی کاملاً تضاد دارد؛ در واقع، هرگونه جنایتی در بحرین نقطهی سیاهی در کارنامهی مدعیان حقوق بشر است که با دولتهای استکباری به ویژه آمریکا متحد و مدعی جامعه آزاد هستند.
4- در واقع اوضاع در خاورمیانه از آن چیزی که کارشناسان غربی و اسراییلی معتقدند عمیقتر است. امروز ملتهای منطقه در پی هویت و استقلال خود هستند که سالها زیر سایهی سنگین لیبرال سرمایه داری قرار داشته است. اوضاع در بحرین، لیبی، اردن، یمن، عربستان و... همگی از پدید آمدن خیزش بزرگی حکایت دارد که خواهان ایجاد کشورهای مستقل و مردمی است که در راستای اسلام و اهداف و خواستهای مردم حرکت کنند. این خیزش بزرگ بر پایههای متعددی بنا شده است که مهمترین آن، بیداری اسلامی است. پایهای که بر اساس وعدههای الهی و بیانات و هدایتهای رهبر معظم انقلاب قطعا به پیروزی نهایی خواهد رسید.
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