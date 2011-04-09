هنرمندان شوق ورود مردم به صحنه جهاد اقتصادی را ایجاد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو زینال پور با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "جهاد اقتصادی" افزود: هنرمندان انقلاب اسلامی که پایگاه آنان حوزه هنری بوده و هست در خط مقدم این راه هستند.

وی با بیان اینکه در سال "جهاد اقتصادی" به دنبال ایجاد تحول بزرگ در کشور هستیم، گفت: در این راه به دنبال پیروی از شیوه‌های غربی و شرقی نیستیم بلکه به دنبال اقتصاد جهادی هستیم.

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری با اشاره به اینکه اقتصاد جهادی دارای دو مشخصه است، اظهار داشت: عدالت و رشد دو مقوله مهم در این جهاد اقتصادی است که بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است.

زینال پور ادامه داد: قطبهای بزرگ اقتصادی به دنبال گسترش لیبرالیسمی در دنیا هستند اما ما در ایران به دنبال گسترش عدالت به صورت مساوی در میان مردم هستیم.

وی عنوان کرد: غربیها عدالت را هدف‌گذاری نکرده‌اند و برخورداری جامعه از مباحث اقتصادی بستگی به طبقات اجتماعی دارد.

این مسئول فرهنگی افزود: جهاد اقتصادی این روش را در جامعه نفی می‌کند و به دنبال این است که تمام طبقات جامعه به صورت یکسان و مساوی از ابعاد اقتصادی برخوردار شوند.

زینال پور تاکید کرد: با اجرای این روش فاصله طبقاتی کم و جامعه به سوی تعادل یکسان شدن پیش می‌رود و توقعات و الگوهای جامعه بر این اساس چیدمان می شود.

وی نقش هنرمندان و حوزه را در این عرصه، مهم و ضروری ارزیابی کرد و افزود: این وظیفه هنرمند متعهد است که این اهداف را به جامعه تفهیم کند و حوزه هنری نیز اهداف را در قالب کتاب، فیلم و تولیدات هنری به مردم ارائه دهد.

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری تاکید کرد: با اجرای طرح جهاد اقتصادی و درگیر شدن همه، آحاد جامعه به یک هدف و فرهنگ مشترک می رسند.