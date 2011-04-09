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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

زینال پور:

هنرمندان شوق ورود مردم به صحنه جهاد اقتصادی را ایجاد کنند

هنرمندان شوق ورود مردم به صحنه جهاد اقتصادی را ایجاد کنند

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری عنوان کرد: هنرمندان با تکیه به رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌توانند شوق ورود به صحنه جهاد اقتصادی را در مردم ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو زینال پور با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "جهاد اقتصادی" افزود: هنرمندان انقلاب اسلامی که پایگاه آنان حوزه هنری بوده و هست در خط مقدم این راه هستند.

وی با بیان اینکه در سال "جهاد اقتصادی" به دنبال ایجاد تحول بزرگ در کشور هستیم، گفت: در این راه به دنبال پیروی از شیوه‌های غربی و شرقی نیستیم بلکه به دنبال اقتصاد جهادی هستیم.

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری با اشاره به اینکه اقتصاد جهادی دارای دو مشخصه است، اظهار داشت: عدالت و رشد دو مقوله مهم در این جهاد اقتصادی است که بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است.

زینال پور ادامه داد: قطبهای بزرگ اقتصادی به دنبال گسترش لیبرالیسمی در دنیا هستند اما ما در ایران به دنبال گسترش عدالت به صورت مساوی در میان مردم هستیم.

وی عنوان کرد: غربیها عدالت را هدف‌گذاری نکرده‌اند و برخورداری جامعه از مباحث اقتصادی بستگی به طبقات اجتماعی دارد.

این مسئول فرهنگی افزود: جهاد اقتصادی این روش را در جامعه نفی می‌کند و به دنبال این است که تمام طبقات جامعه به صورت یکسان و مساوی از ابعاد اقتصادی برخوردار شوند.

زینال پور تاکید کرد: با اجرای این روش فاصله طبقاتی کم و جامعه به سوی تعادل یکسان شدن پیش می‌رود و توقعات و الگوهای جامعه بر این اساس چیدمان می شود.

وی نقش هنرمندان و حوزه را در این عرصه، مهم و ضروری ارزیابی کرد و افزود: این وظیفه هنرمند متعهد است که این اهداف را به جامعه تفهیم کند و حوزه هنری نیز اهداف را در قالب کتاب، فیلم و تولیدات هنری به مردم ارائه دهد.

معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری تاکید کرد: با اجرای طرح جهاد اقتصادی و درگیر شدن همه، آحاد جامعه به یک هدف و فرهنگ مشترک می رسند.

کد مطلب 1284478

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