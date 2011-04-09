سرپرست بازارچه های مرزی کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حکم علیرضا شهبازی خطاب به سرمدی آمده است: "با توجه به تجارب و سوابق کاری جنابعالی، لازم است با احصا تمامی مشکلات و مسائل و نواقص موجود با هماهنگی با تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی ذیربط و مستقر در مرز، نسبت به حل و فصل آن اقدام کنید و بدیهی است مدیران کل دستگاه های اجرایی و سازمانهای دولتی مرتبط ملزم به همکاری و هماهنگی با جنابعالی خواهند بود".

در حال حاضر در استان کردستان بازارچه های سیف در شهرستان سقز، سیرانبند در شهرستان بانه و مرز رسمی باشماق در شهرستان مریوان فعال هستند.

در سوابق کاری حیدر سرمدی که کارمند وزارت راه و ترابری است، مسئولیتهای از جمله معاون مدیر کل راه و ترابری کردستان در امور حمل و نقل، مدیر عامل شرکت پایانه های حمل و نقل و مسافربری استان کردستان به چشم می خورد.

انتصاب حیدر سرمدی به عنوان سرپرست بازارچه های مرزی استان کردستان دومین تغییر مدیریتی در این استان طی سال 90 است.