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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

سرپرست بازارچه های مرزی کردستان منصوب شد

سرپرست بازارچه های مرزی کردستان منصوب شد

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان طی حکمی "حیدر سرمدی" را به عنوان سرپرست بازارچه های مرزی این استان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حکم علیرضا شهبازی خطاب به سرمدی آمده است: "با توجه به تجارب و سوابق کاری جنابعالی، لازم است با احصا تمامی مشکلات و مسائل و نواقص موجود با هماهنگی با تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی ذیربط و مستقر در مرز، نسبت به حل و فصل آن اقدام کنید و بدیهی است مدیران کل دستگاه های اجرایی و سازمانهای دولتی مرتبط ملزم به همکاری و هماهنگی با جنابعالی خواهند بود".

در حال حاضر در استان کردستان بازارچه های سیف در شهرستان سقز، سیرانبند در شهرستان بانه و مرز رسمی باشماق در شهرستان مریوان فعال هستند.

در سوابق کاری حیدر سرمدی که کارمند وزارت راه و ترابری است، مسئولیتهای از جمله معاون مدیر کل راه و ترابری کردستان در امور حمل و نقل، مدیر عامل شرکت پایانه های حمل و نقل و مسافربری استان کردستان به چشم می خورد.

انتصاب حیدر سرمدی به عنوان سرپرست بازارچه های مرزی استان کردستان دومین تغییر مدیریتی در این استان طی سال 90 است.

کد مطلب 1284480

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