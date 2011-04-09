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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

نمایشگاه سراسری رسانه ‌های دیجیتال در یزد برگزار می شود

نمایشگاه سراسری رسانه ‌های دیجیتال در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برپایی نخستین نمایشگاه سراسری رسانه‌ های دیجیتال در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی صبح شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: نخستین نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال در استان یزد با حضور شرکتهایی از سراسر کشور در یزد برپا می ‌شود.

وی افزود: وزارت ارشاد متولی برپایی این نمایشگاه است و این پانزدهمین نمایشگاهی است که از سوی وزارت ارشاد در یزد برپا می ‌شود.

عالیشوندی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف اصلاح و ترویج فرهنگ دیجیتال در میان مردم،‌ حمایت از رسانه‌ های دیجیتالی و تولید هرچه بیشتر آنها، ایجاد فضای پاک و نظارت بیشتر بر تولید محتوایی رسانه‌ های دیجیتال و ... برپا می ‌شود.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال استان یزد در 80 غرفه و در مساحت چهار هزار متر مربع برگزار می‌ شود که 60 غرفه متعلق به بخش خصوصی از سراسر کشور و 20 غرفه متعلق به مرکز توسعه رسانه ‌های دیجیتال وزارت ارشاد خواهد بود.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه همچنین یک شهر الکترونیک طراحی شده که محصولات الکترونیکی از سوی همه موسسات در آن قابل عرضه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: این نمایشگاه ساعت پنج عصر روز 21 فروردین‌ ماه جاری به طور رسمی کار خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های استان یزد، جنب بیمارستان شهید صدوقی آغاز خواهد کرد و به مدت یک هفته از ساعت 16 تا 22 پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: در این نمایشگاه تمام محصولات با تخفیف 50 درصدی ارائه می‌شود و بن‌ های اهدایی وزارت ارشاد نیز در این نمایشگاه توزیع خواهد شد.

عالیشوندی با بیان اینکه در سال جاری از رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای دیجیتالی حمایت می شود، افزود: در راستای این حمایت، نرم افزارهای تولید شده در استان در نخستین خرید اداره ارشاد، پنج هزار نسخه خریداری می شود.

کد مطلب 1284482

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