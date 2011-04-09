نمایشگاه سراسری رسانه ‌های دیجیتال در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی صبح شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: نخستین نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال در استان یزد با حضور شرکتهایی از سراسر کشور در یزد برپا می ‌شود.

وی افزود: وزارت ارشاد متولی برپایی این نمایشگاه است و این پانزدهمین نمایشگاهی است که از سوی وزارت ارشاد در یزد برپا می ‌شود.

عالیشوندی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف اصلاح و ترویج فرهنگ دیجیتال در میان مردم،‌ حمایت از رسانه‌ های دیجیتالی و تولید هرچه بیشتر آنها، ایجاد فضای پاک و نظارت بیشتر بر تولید محتوایی رسانه‌ های دیجیتال و ... برپا می ‌شود.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: نمایشگاه رسانه‌ های دیجیتال استان یزد در 80 غرفه و در مساحت چهار هزار متر مربع برگزار می‌ شود که 60 غرفه متعلق به بخش خصوصی از سراسر کشور و 20 غرفه متعلق به مرکز توسعه رسانه ‌های دیجیتال وزارت ارشاد خواهد بود.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه همچنین یک شهر الکترونیک طراحی شده که محصولات الکترونیکی از سوی همه موسسات در آن قابل عرضه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ادامه داد: این نمایشگاه ساعت پنج عصر روز 21 فروردین‌ ماه جاری به طور رسمی کار خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های استان یزد، جنب بیمارستان شهید صدوقی آغاز خواهد کرد و به مدت یک هفته از ساعت 16 تا 22 پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: در این نمایشگاه تمام محصولات با تخفیف 50 درصدی ارائه می‌شود و بن‌ های اهدایی وزارت ارشاد نیز در این نمایشگاه توزیع خواهد شد.

عالیشوندی با بیان اینکه در سال جاری از رسانه های دیجیتال و نرم افزارهای دیجیتالی حمایت می شود، افزود: در راستای این حمایت، نرم افزارهای تولید شده در استان در نخستین خرید اداره ارشاد، پنج هزار نسخه خریداری می شود.