رضا مهدوی مدیرمرکز موسیقی حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتاب‌های این مرکز برای نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: در نمایشگاه کتاب امسال 5 اثر از تازه‌های نشر دفتر پژوهش‌های کاربردی مرکز موسیقی حوزه هنری عرضه خواهد شد که این آثار از کتاب‌های مرجع و پژوهشی در حوزه موسیقی هستند.

وی ادامه داد: جلد نخست از مجموعه دو جلدی "فرهنگ آهنگسازی" از علیرضا مشایخی، "حبیب سماعی و راویان آثار او" مطالب و اسنادی منتشر نشده درباره سماعی و شیوه سنتورنوازی وی و شاگردانش تالیف شهاب منا، "رفاقت با سازهای ایرانی" همراه با سی‌دی صوتی و تصویری برای آشنایی کودکان با سازهای ایرانی از فاطمه ملکی، "ردیف موسیقی ایرانی برای عود" که این اثر هم همراه با سی دی صوتی و تصویری است تالیف منصور نریمان و کتاب "ترنم" تالیف خودم از جمله آثاری موسیقایی است که چاپ نخست آنها در نمایشگاه کتاب امسال عرضه خواهد شد.

مدیرمرکز موسیقی حوزه هنری درباره کتاب‌هایی که چاپ‌های جدید آنها در نمایشگاه عرضه می‌شود، توضیح داد: 4 کتاب تالیف محسن الهامیان با عناوین رساله فوگ، رساله هارمونی نظری و عملی، رساله کنترپوآن و کوتاهتراین راه نوازندگی پیانو از جمله آثار تجدید چاپی دفتر پژوهش‌های کاربردی مرکز موسیقی حوزه هنری برای نمایشگاه کتاب است.

مهدوی افزود: جلد نخست از "آشنایی با موسیقی نواحی ایران" نوشته هوشنگ جاوید، جلد نخست از کتاب "دف‌نوازی" از مهرداد کریم حائری، "تصنیف و ترانه‌سرایی در موسیقی ایرانی" از سهراب فاضل، جلد دوم "مجموعه مقالات سنتور" از شهاب منا و "مناقب‌خوانی" از هوشنگ جاوید از دیگر آثار تجدید چاپی ما برای نمایشگاه کتاب است.

این نویسنده در پایان اشاره کرد: دفتر پژوهش‌های کاربردی مرکز موسیقی حوزه هنری در سال 89 ، تعداد 27 اثر تدوین و برای چاپ به سوره مهر داده است که این ناشر به فراخور امکانات و شرایطش آنها را منتشر می‌کند.