زمینهای مناطق غرب کشور به مین آلوده است

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به لزوم تسریع در مین روبی و مین یابی در مناطق غرب کشور اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار رسمی از سوی دستگاههای مسئول کشوری بالغ بر سه میلیون هکتار از زمینهای غرب کشور به مین آلوده است.

وی عنوان کرد: مین در استانهای غرب کشور بالغ بر پنج میلیون نفر را در طول سال تهدید می کند و به همین دلیل سالانه شمار زیادی از افراد به ویژه در مناطق روستایی این مناطق به دلیل انفجار مین کشته و یا زخمی می شود و این هزینه های بسیاری را بر کشور تحمیل می کند.

نماینده مردم شهرستانهای مریوان وسروآباد در مجلس شورای اسلامی در تشریح هزینه های بالای مین روبی با اشاره به اینکه قیمت هر مین یک دلار است یادآور شد: برای خنثی کردن هر مین حدود هزار دلار هزینه می شود و هزینه هر هکتار مین روبی بالغ بر یک میلیارد تومان است و باید در این حوزه اقدامات و برنامه های بهتری در سطح کشور اجرا شود.

محمدی با اشاره به اینکه علاوه بر تلفات انسانی سالانه تعداد بی شماری از دامهای اهالی این مناطق نیز بر اثر انفجار مین تلف می شوند گفت: اگر فرصت‌های از دست رفته یا عمر ساکنان این منطقه را بر اساس فرمول عمر متوسط ایرانیان که 65 سال است در تعداد کشته‌ های هر ساله ضرب کنیم، می توانیم به یکی از شاخصهای منفی توسعه نیافتگی در کشور پی ببریم.

وی با بیان اینکه کردستان یکی از مناطق کشور است که در رابطه با مین مشکلات مضاعفی دارد افزود: اقدامات گروهکهای ضد انقلاب و هشت سال دفاع مقدس باعث شده است که انبوهی از پایگاه های آلوده به مین در این استان به وجود بیاید که علیرغم تمامی اقدامات صورت گرفته این مکانهای آلوده تاکنون پاکسازی نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه از نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران درخواست کرد که با فرهنگ سازی و ارائه آموزش‌ ها به خصوص به کودکان و دانش‌ آموزان سطوح ابتدایی و راهنمایی با ارائه وسایل کمک آموزشی، به آگاه سازی مردم در رابطه با خطرهای مین اقدام کنند.

محمدی در پایان خواستار توجه جدی به حادثه دیدگان از مین شد و گفت: باید مصدومان و مجروحان مین در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند و انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با وضع قوانین مناسب از افراد قربانی مین در کشور حمایت کنند.