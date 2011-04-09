سهمیه سوخت کشاورزان آذربایجان شرقی یکجا پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جلال گلچین ظهر شنبه در جلسه هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرد: طبق هماهنگی های به عمل آمده با ستاد سوخت استان، سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی آذربایجان شرقی در سه ماهه اول سال جاری از طریق نواحی نفت شهرستانها، به صورت یکجا تحویل داده می شود.

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : برای تراکتور های سه سیلندر هزار و 200 لیتر، تراکتورهای چهار سیلندر هزار و 800 لیتر و تراکتورهای شش سیلندر دو هزار لیتر، بر اساس نیاز برای یک دوره سه ماهه اول سال جاری اختصاص یافته و برای بهره برداران تحویل خواهد شد .

گلچین با تاکید بر این نکته که درخواست و تائید سوخت مصرفی بهره برداران بخش کشاورزی همانند سال گذشته فقط از طریق مراجعه به سایت « تجارت آسان » مقدور خواهد بود، گفت : تا اطلاع ثانوی و اتمام مرحله اول ثبت مشخصات بهره برداران در سایت http://agri.niopdc.ir و راست آزمایی ، توزیع سوخت به روش سال قبل خواهد بود .

مسئول کمیته هدفمند سازی یارانه های سازمان جهادکشاورزی استان همچنین از اتمام مهلت ثبت نام اینترنتی بهره برداران بخش کشاورزی در سامانه اینترنتی سازمان تا 31 فروردین ماه سال جار خبرداد وگفت : تائید سوخت بهره برداران بخش کشاورزی استان علاوه بر سایت تجارت آسان به آدرس فوق، منوط بر ثبت نام در سامانه اینترنتی سازمان به آدرس www.eaj.ir بوده و این مهلت پس از اتمام به هیچ وجه تمدید نخواهد شد .