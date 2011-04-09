قبض گاز 52 درصد سمنانی ها کمتر از 50 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا جراحی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: حدود 20 درصد از مشترکین رفتار مصرفی مناسبی در استان سمنان ندارند.

به گفته وی، از اهداف اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح رفتار مصرفی مشترکین پر مصرف است و نمی توان با طرح مباحث غیر کارشناسانه آن را به تمام جامعه نسبت داد.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه بعنوان یک ضرورت ملی اجرایی شده است، گفت: بزرگترین آفت در مقابل اجرایی شدن این قانون سودمند طرح مباحث غیر کارشناسانه و صحبتهای مبهم و غیر مستند است.

وی اضافه کرد: بر همه لازم است تا با ورود به مباحث صرفه جویی مصارف خود را کنترل کنند تا با هزینه های مازاد بر الگوی مصرف مواجه نشوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان با بیان اینکه در سال گذشته پروژه های بسیار خوبی در بخش گازرسانی انجام شده است، گفت: گازرسانی به شهر میامی، گازرسانی به مسکن مهر استان سمنان، تقویت شبکه شهر شاهرود از طریق اجرای خطوط تغذیه جنوب و غرب این شهر و گازرسانی به تلوبین آخرین روستای مصوب سفر مقام معظم رهبری به مرحله بهره برداری رسید.

جراحی ادامه داد: در آخرین روزهای سال گذشته پروژه گازرسانی به بیارجمند آخرین شهر فاقد گاز استان شروع شد و امیدواریم در اوایل سال 1391 به بهره برداری برسد تا این منطقه محروم نیز از این نعمت الهی بهره مند شوند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان نیز در این دیدار با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط شرکت گاز استان سمنان گفت: کاری که رئیس جمهور و دولت با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها انجام دادند کار بسیار بزرگی است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال جاری بعنوان سال جهاد اقتصادی نیز کمک به پیشبرد همین هدف است.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که همه باید صرفه جویی کنند و وظیفه دستگاههایی از جمله گاز آموزش مردم در زمینه های مختلف به ویژه مساله انرژی است.