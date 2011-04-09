خرابی دندانهای کودکان ایرانی فراتر از استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه نواختن زنگ سلامت در مدرسه راهنمایی دخترانه هاجر، با اعلام اینکه تعداد مربیان بهداشت در مدارس در مقایسه با جمعیت دانش آموزی کشور اندک است، افزود: تعداد این مربیان حدود 7 هزار نفر است که نسبت به تعداد دانش‌آموزان رقم اندکی به شمار می‌آید. البته در صورت استفاده از مصوبه مجلس، تعداد مربیان بهداشت به 12 هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر مدارس، رابطان بهداشت را به ما معرفی کنند ما به آنها در زمینه بهداشت آموزش کامل می‌دهیم تا زمانی که تعداد مربیان بهداشت به حد کفایت برسد این رابطین در مدارس ایفای نقش کنند.

دستجردی درباره وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان ایرانی گفت: در حال حاضر کودکان 10 تا 13 سال ایرانی سه دندان پوسیده یا سه دندان کشیده شده دارند. این در حالیست که براساس استانداردهای تعریف شده این گروه سنی یک دندان پوسیده یا یک دندان کشیده باید داشته باشند بنابراین در این زمینه ضعف داریم و لازم است با وزارت آموزش و پرورش به طور مشترک در این زمینه فعالیت کنیم.

وی با بیان اینکه قصد داریم برنامه پایش فلوراید را برای کودکان در سنین پایین اجرا کنیم، اظهارداشت: با انجام این کار حدود 60 تا 70 درصد از پوسیدگی دندان این گونه کودکان در آینده جلوگیری می‌شود.

دستجردی تاکید کرد: پایش فلوراید با مصرف خوراکی فلوراید تفاوت دارد و این نوع پایش در دنیا پذیرفته شده است. فلوراید باید به مواد غذایی اضافه شود یا در دهان شویه‌ها وجود داشته باشد. همانطور که غنی سازی مواد غذایی با آهن و فولیک اسید داریم، این مواد با فلوراید نیز باید غنی شوند.

وی درباره مدارس مروج سلامت نیز گفت: 772 مدرسه مروج سلامت در کشور وجود دارد که تعداد آنها امسال به هزار و 800 مدرسه افزایش می یابد.

دستجردی در ادامه با اعلام اینکه 50 درصد از میزان آنتی بیوتیکها در کشور نابجا مصرف می شود، افزود: این کار باعث تحمیل هزینه 400 میلیارد تومانی به کشور می‌شود. از همین رو قصد داریم با تشکیل کمیته کشوری کنترل مصرف آنتی بیوتیک، از خرید بدون نسخه آنتی بیوتیکها در داروخانه‌ها جلوگیری کنیم.