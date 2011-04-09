وزارت خارجه در حمایت از مردم بحرین اقدام عملی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیه ای از مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواست در حمایت از مردم بحرین اقدام عملی کرده و مانع ستم بیش از این قدرتهای سلطه گر و مزدوران آنها در بحرین شوند . متن کامل آن به شرح زیر است:

وَمَا لَکُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنکَ نَصِیرًا (نساء – 75)

در بهار آزادی خواهی و مردمسالاری ملتهای اسلامی خاورمیانه،مردم مظلوم و مسلمان بحرین تنها به جرم شیعه بودن مورد ستم چند جانبه داخلی و خارجی قرار گرفته و دستان آمریکا و انگلیس به همراه وهابیون پشتیبان تروریسم افراطی از آل سعود و آل خلیفه به خون صدها شهید بحرینی آلوده شده و آزادی خواهان بحرینی در زندانهای آن رژیم زیر چشم مدعیان طرفدار حقوق بشر به بدترین وضع شکنجه و به شهادت می رسند.

سیاست دو گانه غرب در قبال انقلاب های منطقه و تجاوز نظامی غیر قانونی رژیم عربستان و امارات به خاک بحرین برای سرکوب انقلابیون آن کشور که با پشتیبانی و حمایت آمریکا و انگلیس انجام می گردد حکایت از توطئه غربی – عربی علیه ملتهای اسلامی منطقه دارد .

توطئه ای که متاسفانه ضمن بی ثباتی در منطقه، زمینه استمرار حضور نا مشروع آمریکا در خلیج فارس را فراهم می سازد.

ملت مسلمان ایران با اطمینان از پیروزی اراده ملتهای منطقه بر سلطه گران و حکومت های مستبد،ضمن محکوم کردن کشتار و شکنجه و دستگیری مردم آزادیخواه و مسلمان بحرین توسط رژیم آل سعود و آل خلیفه،این اقدامات ضد بشری را موجب تنفر بیشتر مردم منطقه از حکام جور و ستمگر دانسته و به عوامل آمریکا و انگلیس در منطقه هشدار می دهیم که چنانچه دست از کشتار مردم مظلوم بحرین بر ندارند و صدای انقلاب آنها را نشنوند، نباید توقع داشته باشند که ملت ایران در مقابل این ستم ها ساکت بنشیند و به نجات ملت مسلمان بحرین اعم از شیعه و سنی قیام نکنند.

حزب موتلفه اسلامی ضمن حمایت از اقدام اعتراض آمیز حوزه های علمیه و بازار تهران ، از مسئولان سیاست خارجی و امنیت ملی کشور انتظار دارد در حمایت از مردم مسلمان بحرین اقدام عملی نموده و مانع ستم بیش از این قدرتهای سلطه گر و مزدوران آنها در بحرین شوند.