تحقق جهاد اقتصادی در گرو برنامه ریزی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حسین ملکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران تحقق جهاد اقتصادی را در گرو برنامه ریزی صحیح فرهنگی بر مبنای مبانی اسلام ناب محمدی دانست.

وی اظهار داشت: فرهنگ و اقتصاد دو مقوله ای هستند که همواره و در تمام نظامهای اجتماعی به هم گره خورده اند و برای توسعه همه جانبه توجه به هر دو مقوله در جامعه ضروری است.

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگ زیربنای توسعه همه جانبه است، افزود: توجه به فرهنگ صرفه جویی و درست مصرف کردن خود یک ابزار فرهنگی در راستای جهاد اقتصادی و نیل به جامعه ای توسعه یافته است.

حجت الاسلام ملکی بیان کرد: نگاه فرهنگی در تمامی مقولات امری ضروری و انکار ناپذیر است و برای پیشرفت اقتصادی در جامعه باید فرهنگسازی گسترده ای در بین مردم به ویژه نسل جوان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی از سوی رهبر فرزانه انقلاب، سرآغاز تحول بزرگ اقتصادی است، گفت: بدون تردید تحقق شعار مهم و محوری جهاد اقتصادی با همت مضاعف، کار و تلاش مضاعف امکانپذیر است.

ملکی با اشاره به حدیث پیامبر(ص) مبنی بر اینکه اگر فقر از دری وارد شود، دین از در دیگر خارج می شود، گفت: شعار جهاد اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال جاری قرار گرفته، زمینه بسیار مناسبی برای ریشه کن شدن پدیده زشت و خوفناک فقر است.

وی خاطرنشان کرد: امید است که مردم و نهادهای دولتی با جهاد و فعالیت بیش از پیش برای توسعه کشور و تعالی هر چه بیشتر آن در جهان تلاش کنند.