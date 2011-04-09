به گزارش خبرنگار مهر، هر چند هنوز صدور حکم برای عباس طائب به عنوان قائم مقام وزیر علوم تأیید نشده اما نام طائب رئیس مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای تصدی سمت قائم مقام وزیر علوم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح است.

برخی گمانه زنی کرده اند که "طائب در آستانه سال نو به عنوان قائم مقام وزیر علوم معارفه شده و همزمان با کناره گیری از ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران فعالیت خود را به عنوان قائم مقام وزیر علوم در ستاد وزارت علوم آغاز می کند."

انتشار خبر کناره گیری طائب در حالی صورت گرفته که وی در سومین دور سفرهای استانی دولت به استان کرمانشاه عضو هیئت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این سفر استانی بوده و تا شب گذشته از جایگاه معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در جریان این سفر حضور داشته است.

با وجود آنکه کناره گیری طائب از ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران صبح امروز بر روی خروجی برخی رسانه ها قرار گرفته اما عباس طائب امروز شنبه در محل دفتر کارش حاضر شده است.

نعیم آبادی مسئول روابط عمومی مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موردی مبنی بر کناره گیری دکتر طائب دریافت نکرده ام.