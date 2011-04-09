ورود نیروگاه بوشهر به مرحله قدرت درنیمه اردیبهشت/ مکاتبه جلیلی-اشتون

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای اروگوئه ای خود در پاسخ به سئوالی خبر داد که سوخت نیروگاه بوشهر از روز گذشته در قلب رآکتور قرار گرفته است و این نیروگاه بین 15 تا 20 اردیبهشت به مرحله بحرانی و قدرت خواهد رسید.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مذاکرات با 1+5 از نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی به اشتون در دست آماده شدن است.

مشروح این کنفرانس خبری متعاقبا منتشر خواهد شد.