  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

صالحی خبر داد: (اجمالی)

ورود نیروگاه بوشهر به مرحله قدرت درنیمه اردیبهشت/ مکاتبه جلیلی-اشتون

ورود نیروگاه بوشهر به مرحله قدرت درنیمه اردیبهشت/ مکاتبه جلیلی-اشتون

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از ورود نیروگاه اتمی بوشهر به مرحله قدرت و بحرانی در فاصله 15 تا 20 اردیبهشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با همتای اروگوئه ای خود در پاسخ به سئوالی خبر داد که سوخت نیروگاه بوشهر از روز گذشته در قلب رآکتور قرار گرفته است و این نیروگاه بین 15 تا 20 اردیبهشت به مرحله بحرانی و قدرت خواهد رسید.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مذاکرات با 1+5 از نامه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی به اشتون در دست آماده شدن است.

مشروح این کنفرانس خبری متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1284515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها