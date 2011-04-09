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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

امشب در حرم حضرت معصومه(س)

هیئت جامع حلقه‌های معرفتی قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه قم از برگزاری هیئت جامع حلقه‌های معرفتی قم همزمان با میلاد حضرت زینب(س) در حرم کریمه اهل بیت(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام طاهری درباره برگزاری هیئت جامع حلقه‌های معرفتی قم بیان داشت: این جلسه شنبه 20 فروردین‌ماه در ایام ولادت حضرت زینب«سلام‌الله‌علیها» همزمان با نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت معصومه «سلام‌الله‌علیها» برگزار می‌گردد.

وی گفت: هیئت جامع حلقه‌های معرفتی قم با حضور بیش از 500 نفر از دانش‌آموز دبیرستانی و مربیان منتخب حلقه‌های معرفت سال 89 برگزار خواهد شد.

معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم، یکی از اهداف برگزاری حلقه‌های معرفتی را جذب جوانان به مساجد عنوان کرد و گفت: در سال 89، 70 مربی خواهر و 135 مربی برادر موفق به برگزاری بیش از 20 هزار جلسه در قالب حلقه‌های معرفت در مدارس و مساجد استان شدند.

وی اظهار داشت: بیش از 15 هزار جلسه از سلسله جلسات حلقه‌های معرفت در مدارس و بقیه آنها در مساجد قم برگزار شده است.

طاهری درباره شیوه اجرای حلقه‌های معرفت گفت: این جلسات به شیوه پرسش و پاسخ، سخنرانی، نمایش فیلم و اسلاید با بهره‌گیری از جدیدترین روشهای کلاسداری و امکانات رسانه‌ای برگزار می‌شود.

وی استقبال جوانان از این جلسات را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: در این جلسات موضوعات مورد علاقه و پرسشهای جوانان در زمینه‌هایی چون احکام، اخلاق، عقاید و مسایل اجتماعی بررسی می‌شود.
 

کد مطلب 1284518

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