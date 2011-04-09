به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام طاهری درباره برگزاری هیئت جامع حلقه‌های معرفتی قم بیان داشت: این جلسه شنبه 20 فروردین‌ماه در ایام ولادت حضرت زینب«سلام‌الله‌علیها» همزمان با نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت معصومه «سلام‌الله‌علیها» برگزار می‌گردد.



وی گفت: هیئت جامع حلقه‌های معرفتی قم با حضور بیش از 500 نفر از دانش‌آموز دبیرستانی و مربیان منتخب حلقه‌های معرفت سال 89 برگزار خواهد شد.



معاون تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه قم، یکی از اهداف برگزاری حلقه‌های معرفتی را جذب جوانان به مساجد عنوان کرد و گفت: در سال 89، 70 مربی خواهر و 135 مربی برادر موفق به برگزاری بیش از 20 هزار جلسه در قالب حلقه‌های معرفت در مدارس و مساجد استان شدند.



وی اظهار داشت: بیش از 15 هزار جلسه از سلسله جلسات حلقه‌های معرفت در مدارس و بقیه آنها در مساجد قم برگزار شده است.



طاهری درباره شیوه اجرای حلقه‌های معرفت گفت: این جلسات به شیوه پرسش و پاسخ، سخنرانی، نمایش فیلم و اسلاید با بهره‌گیری از جدیدترین روشهای کلاسداری و امکانات رسانه‌ای برگزار می‌شود.



وی استقبال جوانان از این جلسات را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: در این جلسات موضوعات مورد علاقه و پرسشهای جوانان در زمینه‌هایی چون احکام، اخلاق، عقاید و مسایل اجتماعی بررسی می‌شود.

