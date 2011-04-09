پنج هزار نفر در ایلام آموزش قرآن فرا گرفتند

فرج الله خدا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد مربی در قالب 100 کلاس، آموزشهای لازم را در زمینه های روخوانی، روانخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم فرا گرفتند.

وی بیشترین شرکت کنندگان در کلاسهای این انجمن را قشر کودک و نوجوان عنوان کرد و افزود: علاوه بر این افراد انجمن قرآن و نهج البلاغه برای اقشار مختلف دانش آموزان، دانشجویان و خردسالان نیز دوره های آموزش قرآن را برگزار می کند.

خدامرادی با بیان اینکه این انجمن مدت شش سال است فعالیت خود را در استان آغاز کرده است، بیان کرد: این انجمن با 100 مربی قرآن اقدام به برگزاری کلاسهای آموزش قرآن در سطح مساجد، حسینیه ها، تکایا وسایر نقاط مختلف استان می کند.

این مسئول روی آوردن هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان به سمت فعالیتهای قرآنی و بیمه کردن آنان در هجمه های دشمنان و گنجاندن قرآن و دستورات قرآنی در زندگی مردم را از اهداف تشکیل این انجمن عنوان کرد.

مسئول انجمن قرآن و نهج البلاغه استان یادآور شد: تاکنون نیز بیش از 600 اردوی درون و برون استانی به منظور ایجاد شادی و نشاط در بین قرآن آموزان برای آنان برگزار شده است.