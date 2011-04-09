به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو "گفتگوی فلسفی" توسط جان پری و کن تیلور اساتید فلسفه دانشگاه استنفورد اداره می‌شود. این رادیو به بررسی موضوعات گوناگون فلسفی می‌پردازد.

این رادیو به بررسی موضوعات و مسائل فلسفی به ویژه مسائلی که مرتبط با زندگی روزمره هستند و به مسائلی که ذهن بسیاری از مردم متوجه آنها است می‌پردازد. برای نمونه مسائلی چون مهندسی ژنتیک، فضیلت و آرای دکارت در این رادیو مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

امواج این رادیو از ایستگاه KALW واقع در سان فرانسیسکو ارسال می‌شود.

جان پری و کن تیلور نیز در این گفتگوی فلسفی حضور دارند و دیدگاههای خود را درباره فلسفه امریکای لاتین بیان خواهند کرد.

جوزف اوراسکو استاد فلسفه در دانشگاه ایالتی اورگن و مدیر برنامه مطالعات صلح در این دانشگاه است. او در این برنامه رادیویی به بررسی تأثیر محیط بر نحوه نگرش و تفکر فیلسوفان امریکای لاتین می‌پردازد.

وی همچنین تأثیر فلسفه امریکای لاتین بر فلسفه ایالات متحده امریکا را مورد بررسی قرار خواهد داد و تأثیرات آن بر فرهنگ، جامعه و سیاست در این کشور مورد توجه قرار خواهد داد.