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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

نوروز امسال؛

850 هزار نفر از پارکهای جنگلی استان سمنان استفاده کردند

850 هزار نفر از پارکهای جنگلی استان سمنان استفاده کردند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جنگل کاری و پارک های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: بیش از 850 هزار نفر طبیعت گرد در ایام نوروز از پارک های جنگلی استان سمنان استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اصغر جلالی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: طبیعت گردی نوروزی در استان سمنان نسبت به نوروز گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: این افراد در پارک های جنگلی استان سمنان که با استان های خراسان رضوی، مازندران و گلستان همجواری دارند بازدید و استراحت کردند.

وی با اشاره به اینکه 15 پارک جنگلی در استان سمنان وجود دارد، اظهار داشت: پارک های مذکور با وسعت 592 هکتار از امکانات اولیه  آلاچیق، کباب پز، سرویس های بهداشتی، محل نصب چادر و بازی کودکان و ... مجهز است.

رئیس اداره جنگل کاری و پارک های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یاد آور شد: در نوروز 89 بیش از 660 هزار نفر از پارک های جنگلی استان سمنان استفاده کرده بودند.

به گفته وی، مردم و مسافران استان سمنان می توانند هرگونه اطلاعات و اخبار در زمینه تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و نیز حریق را به صورت شبانه روزی به شماره تلفن 09696 ستاد خبری یگان حفاظت اطلاع دهند.

کد مطلب 1284525

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