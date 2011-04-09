850 هزار نفر از پارکهای جنگلی استان سمنان استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اصغر جلالی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: طبیعت گردی نوروزی در استان سمنان نسبت به نوروز گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: این افراد در پارک های جنگلی استان سمنان که با استان های خراسان رضوی، مازندران و گلستان همجواری دارند بازدید و استراحت کردند.

وی با اشاره به اینکه 15 پارک جنگلی در استان سمنان وجود دارد، اظهار داشت: پارک های مذکور با وسعت 592 هکتار از امکانات اولیه آلاچیق، کباب پز، سرویس های بهداشتی، محل نصب چادر و بازی کودکان و ... مجهز است.

رئیس اداره جنگل کاری و پارک های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یاد آور شد: در نوروز 89 بیش از 660 هزار نفر از پارک های جنگلی استان سمنان استفاده کرده بودند.