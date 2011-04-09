جشنواره بین المللی قرآنی "ترنم وحی" در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر کریمی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولین جشنواره بین المللی قرآنی با عنوان ترنم وحی به زبان ترکی و کردی برگزار می شود، افزود: در این جشنواره سروده های قرآنی، نغمات، همخوانی و ابتهال با حضور میهمانان داخلی و خارجی از کشورهای عراق و ترکیه و آذربایجان ارائه می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این جشنواره در بخش شعر از هشت نفر، در بخش تواشیح از دو گروه و در بخش ابتهال از یک گروه تجلیل می شود، اظهار داشت: منتخبان ضمن تجلیل همزمان با دیگر برنامه های جنبی آثارشان را ارائه خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از اجرای 46 عنوان برنامه فرهنگی در طول ایام نوروز توسط این اداره کل خبر داد و بیان داشت: این برنامه ها در شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، بوکان، سردشت، میاندوآب، نقده، مهاباد، پیرانشهر و تکاب در ایام نوروز برگزار شد.

حجت الاسلام کریمی جشن بهار، نمایشگاه هنرهای تجسمی، اجرای نمایش خیابانی و برپایی نمایشگاه عکس، جنگ نوروزی، نمایشگاه عکس بهارانه، برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی کاریکاتور، اجرای سه شب موسیقی فولکلوریک، برپایی نمایشگاه هنرهای خوشنویسی، ویژه برنامه شبی با شعرا شامل قرائت شعر در وصف نوروز و طبیعت،را از جمله برنامه های اجرا شده در طول این ایام دانست.