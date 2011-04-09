شرط جدید روسیه برای سپر موشکی/ مسکو خواستار "دکمه قرمز" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه به تازگی به آمریکا سفر کرده و دیداری را با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود انجام داده و درباره طرح سپر موشکی مشترک که قرار است در اروپا مستقر شود با وی رایزنی کرده است.

به نوشته این روزنامه، لاوروف در این دیدار شرط جدیدی را برای مشارکت روسیه در این طرح موشکی ارائه کرده و آن اینکه روسیه خواستار در اختیار داشتن "دکمه قرمز" یا همان حقوق مساوی در این طرح است. یعنی آنکه هر اقدامی در این طرح انجام می شود موافقت روسیه را باید داشته باشد.

به گفته لاوروف، داشتن دکمه قرمز به آن معناست که روسیه یک دفتر در بروکسل داشته باشد و درباره تمامی امور از جمله اینکه یک موشک قرار است پرتاب شود مطلع باشد. این نکته که موشک از کجا پرتاب می شود مهم نیست اما مسکو باید از پرتاب آن و همچنین مقصد آن مطلع باشد.

در نشست سال گذشته سازمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) روسیه با طرح استقرار سپر موشکی مشترک اروپا موافقت کرد. در آن تاریخ نیز پیش بینی می شد که با توجه به تجربه شکست خورده بوش درباره طرح سپر موشکی، مسکو به این راحتی ها با استقرار موشک در نزدیکی مرزهای خود موافقت نمی کند و بر همین اساس شرط جدید روسیه برای مشارکت در طرح سپر موشکی نشان می دهد که کرملین در نقطه نظارت خود تغییر چندانی انجام نداده است.