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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

66 میلیارد ریال تسهیلات برای شهرکهای صنعتی خراسان شمالی هزینه شد

66 میلیارد ریال تسهیلات برای شهرکهای صنعتی خراسان شمالی هزینه شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی گفت: 66 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات برای زیر سازی، احداث کارگاههای صنعتی و منطقه ویژه در شهرکهای صنعتی استان در سال 89 هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسن قلی زاده ظهر شنبه در جلسه دوره ویژه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی خراسان شمالی، اظهار داشت: هم اکنون از 423 واحد صنعتی دارنده پروانه بهره برداری در استان، 312 واحد در بخش صنعتی و 112 واحد در بخش معدنی  استان فعالیت می کنند.

وی همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 89، عنوان کرد: 62 واحد آسیب پذیر صنعتی در استان شناسایی و برای بهسازی سیستم های این واحدها، 52 واحد در ردیف خط اعتباری هزینه انرژی قرار گرفته اند.
 
وی گفت: برای بهسازی این واحدها 240 میلیون ریال اعتبار برآورد شده در همین راستا با 40 واحد صنعتی استان به منظور دریافت تسهیلات بانکی عقد قرار داد صورت گرفته است.
 
قلی زاده در اعلام کرد: طی سه ماه اخیر، ماهانه 190 میلیارد ریال به این واحد ها تخصیص یافته است که تا پایان سال نیز ادامه دارد.
 
کد مطلب 1284535

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